Domenica 28 settembre partirà ufficialmente la 25ª edizione di Amici, il talent show di musica e danza più amato della televisione italiana. Nonostante la partenza imminente, già si susseguono i primi rumor sul serale che si terrà nella primavera del 2026.

Gigi D’Alessio, il possibile super giudice di Amici

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, il nome più caldo per il serale è quello di Gigi D’Alessio. Dopo aver lasciato, tra polemiche, la Rai e il programma The Voice, il cantante napoletano sembra pronto a fare il grande salto in Mediaset e ad assumere un ruolo di primo piano nel talent di Maria De Filippi.

La sua decisione ha lasciato sorpresa e dispiacere in Antonella Clerici, che lo ha definito una “doccia fredda” dopo cinque anni di collaborazione fruttuosa a The Voice. Ma la volontà di cambiamento di Gigi D’Alessio è chiara, così come i progetti che lo vedono protagonista in casa Mediaset.

Massimo Ranieri si propone: “Perché no?”

Non è l’unico nome a circolare: anche Massimo Ranieri si è auto-candidato nelle pagine de Il Messaggero. L’artista napoletano si dice pronto a entrare nel mondo di Amici, ma preferirebbe essere chiamato “consulente” piuttosto che “maestro”.

Pur non avendo avuto contatti diretti con la produzione, Ranieri è aperto a un confronto con Maria De Filippi e al ruolo che gli verrebbe assegnato. Tuttavia, il suo stile più tradizionale potrebbe risultare meno in linea con il format, soprattutto in un serale caratterizzato da coreografie e sfide tra giudici e insegnanti.