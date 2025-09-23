La relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi di indiscrezioni, frecciatine social e una litigata pubblica in spiaggia, è arrivata la conferma: la coppia si è separata, lasciando alle spalle oltre cinque anni di amore, difficoltà e un figlio nato da poco.

L’inizio della storia d’amore nel 2018

I due si sono conosciuti nel 2018, durante un concerto di Anna Tatangelo. Bianca era appena tornata dall’esperienza a L’Isola dei Famosi e non cercava una relazione, ma Stefano – noto inviato del programma Le Iene – ha saputo conquistarla con un corteggiamento insistente e determinato.

“Ero appena uscita da L’Isola dei Famosi nel 2018, non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto”, ha raccontato Bianca.

I momenti difficili: gelosie, scherzi e tradimenti

Nel corso degli anni, la relazione ha affrontato diverse crisi. Una delle più discusse è stata quella legata a uno scherzo orchestrato da Le Iene con la complicità del nuotatore Alex Di Giorgio, che ha messo in dubbio l’orientamento sessuale di Stefano. “L’ho sempre pensato che gli piacessero i maschi. Potrebbero piacergli sia uomini che donne, perché è molto fisico e anche espansivo. Non ci vedo nulla di male, mi basterebbe che lo ammettesse”, aveva detto Bianca.

Inoltre, prima di ufficializzare la loro storia, Bianca ha scoperto chat sospette tra Stefano e un’altra ragazza. Lui si era difeso dicendo: “Ero ancora nel momento di incertezza se abbandonare la vita da single e fidanzarmi o no”.

La nascita del figlio Noa Alexander

Nonostante le difficoltà, la coppia ha deciso di andare avanti. Nel 2023, è nato il loro primo figlio, Noa Alexander, un evento che sembrava aver rafforzato il loro legame. Ma l’equilibrio familiare si è incrinato pochi mesi dopo.

Estate 2024: la rottura definitiva

Durante l’estate del 2024, si sono intensificati i rumor su una crisi profonda tra i due. Secondo alcune testimonianze, Bianca e Stefano avrebbero avuto una lite accesa in spiaggia, davanti a diverse persone. Ma la vera conferma è arrivata ad agosto, quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha contattato Bianca per informarla della presenza di foto di Stefano a cena con un’altra donna.

La reazione della cantante è stata chiara e ferma: “Ah era a cena con lei? Pubblica pure gli scatti, non mi importa. Per me purtroppo non è un periodo semplice”.

La frecciatina su Instagram

A suggellare la fine della relazione, una Instagram story pubblicata da Bianca Atzei ha attirato l’attenzione dei fan. Il messaggio, riferito al segno zodiacale dei Pesci, sembra una chiara frecciatina: “I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai Pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà”.