Sembrava tutto finito dopo lo speciale del 15 settembre di Temptation Island, ma a sorpresa c’è stato un inaspettato ritorno di fiamma: Valerio e la tentatrice Ary hanno ufficializzato la loro relazione, lasciando tutti senza parole.

Tutto è successo a Uomini e Donne

Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, si è svolto un intenso confronto tra Valerio, la sua ex Sarah e Ary. A prendere per prima la parola è stata Sarah, che ha affrontato a viso aperto il suo ex e la tentatrice. La tensione era palpabile, ma la vera notizia è arrivata poco dopo.

“Ho sbagliato, voglio stare con Ary”

Valerio ha ammesso pubblicamente di essersi pentito delle scelte fatte durante Temptation Island e di aver capito, nel giro di pochi giorni, di volere una relazione con Ary. I due hanno quindi deciso di riprovarci e, a quanto pare, sono tornati ufficialmente una coppia.

Questo ritorno è arrivato dopo numerosi alti e bassi, e potrebbe essere – salvo nuovi colpi di scena – la scelta definitiva.

La reazione di Sarah e la famosa lettera

Non è mancata la risposta di Sarah, che ha reagito con un mix di ironia e distacco. Ha raccontato di aver deciso di concentrarsi su sé stessa, lasciandosi alle spalle tutta la vicenda. A sorpresa, ha poi letto in studio una lettera d’amore scritta da Valerio a inizio settembre, sottolineando le sue contraddizioni e spiegando le sue scelte.

Confronto acceso e opinionisti spiazzati

Il confronto a tre è stato lungo e teso:

Sarah ha fatto valere le sue ragioni

ha fatto valere le sue ragioni Valerio ha cercato di difendere le sue decisioni

ha cercato di difendere le sue decisioni Ary si è detta delusa da alcuni atteggiamenti

In studio, sia Gianni che Tina, così come la conduttrice Maria De Filippi, sono rimasti piuttosto perplessi davanti all’intera vicenda. Un mix di emozioni, tensione e colpi di scena che ha lasciato il pubblico incollato allo schermo.