Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: durante la registrazione andata in onda ieri, Maria De Filippi ha presentato al pubblico la nuova tronista del trono classico, Sara Gaudenzi. Un volto non completamente inedito per chi segue con attenzione il programma, poiché Sara era inizialmente scesa in studio come corteggiatrice del tronista Flavio Ubirti.

Da corteggiatrice delusa a tronista scelta da Maria

La giovane ragazza, originaria di Civitavecchia, aveva avviato una conoscenza con Flavio, ma le cose non stavano andando nel verso giusto. Sara ha raccontato di non sentirsi apprezzata e, convinta che nessuno possa permettersi di intaccare la sua autostima, aveva deciso di lasciare il programma.

È stato proprio in quel momento che Maria De Filippi, colpita dal suo temperamento e dalla sua determinazione, le ha fatto una proposta inaspettata: “Ti vuoi mettere seduta lì?”, riferendosi al trono rosso. La ragazza, emozionatissima, ha detto: “Stavo morendo. Non me lo aspettavo davvero.”

Sara prende così il posto di Rosario Guglielmi, il cui trono si è concluso nello stesso giorno in cui è iniziato, a causa delle rivelazioni dell’ex fidanzata Lucia Ilardo.

Chi è Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi è una giovane donna dal carattere forte e indipendente. Lavora in un supermercato e in passato ha partecipato a concorsi di bellezza come Miss Italia, svolgendo anche lavori da modella. Nonostante l’aspetto da “ragazza copertina”, Sara ha raccontato un percorso personale profondo, segnato da insicurezze e crescita interiore.

Nel video di presentazione pubblicato sui canali social del programma, ha detto: “Quando sono nata, mia madre mi ha chiamata Sara, che significa ‘principessa’. Ma io principessa non mi ci sono mai sentita. Litigavo con lei per i vestitini e gli chignon, volevo solo essere me stessa”.

Ha poi raccontato di aver vissuto un periodo difficile in cui, pur ricevendo complimenti per il viso, si sentiva inadatta fisicamente, fino a diventare eccessivamente magra. Da lì è iniziato un percorso di consapevolezza e accettazione: “Oggi vado al supermercato, mangio, sono sicura di me, consapevole dei miei valori e tutto quello che sono oltre la bellezza”.

Cosa cerca nel suo percorso da tronista

Con il suo arrivo sul trono, Sara porta una ventata di autenticità e concretezza. Ha le idee chiare su ciò che vuole e, soprattutto, su cosa non accetta: “Non permetterò a nessuno di abbassare la mia autostima”. Ha anche svelato qualche dettaglio sull’uomo ideale che sogna di incontrare: “Mi piace moro, alto, con gli occhi neri che ti entrano dentro quando ti guarda. Così proprio”.