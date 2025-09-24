Helena Prestes ha ufficialmente terminato il suo percorso a The Fifty, il nuovo reality targato Amazon Prime Video. La modella brasiliana è riuscita ad arrivare fino alla finale del programma – il cui esito sarà svelato solo nella primavera del 2026 – insieme a un gruppo di volti noti della TV italiana: Shaila Gatta (sua ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello), Max Felicitas, Edoardo Tavassi, Matteo Diamante e Federico Fusca.

Il ritorno a casa e l’amore ritrovato

Dopo settimane di sfide e isolamento, Helena è finalmente tornata alla sua quotidianità, dove ad attenderla c’era il suo compagno, il pallavolista Javier Martinez. I due si sono ritrovati con grande emozione, come si vede in alcune foto diventate virali sui social, e hanno ripreso la loro convivenza a Terni, città in cui Javier si è trasferito per motivi sportivi.

Un amore che resiste alla distanza

Durante tutta la durata del reality, Helena Prestes non ha mai nascosto quanto sentisse la mancanza del suo fidanzato. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, la modella ha spesso parlato di Javier, anche nei momenti più intensi del programma: "Tra una sfida e l’altra, ha confessato che non vede l’ora di tornare da lui perché le manca tantissimo”, scrive Pugnaloni, aggiungendo: “Un amore che, a quanto pare, sopravvivrà alla distanza".

In attesa del verdetto finale

Mentre il pubblico dovrà attendere ancora qualche mese per conoscere il nome del vincitore di The Fifty, la partecipazione di Helena è già considerata un successo per il modo in cui ha saputo affrontare la competizione con determinazione e sensibilità. Nel frattempo, i fan continuano a seguirla con affetto, felici di vederla di nuovo al fianco di Javier Martinez, in una relazione che sembra uscita più forte che mai da questa prova.