Nulla potrà cancellare i mesi difficili che Sophie Codegoni – ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello – ha vissuto e, con ogni probabilità, sta ancora vivendo. Le vicissitudini legate alla fine della relazione con l’ex fidanzato Alessandro Basciano e il caso di stalking l’hanno duramente segnata. Le indagini su quest’ultimo caso sono state chiuse e ora il dj rischia il processo.

Un nuovo inizio? I primi rumors su una nuova frequentazione

Nonostante le difficoltà, l’ex gieffina sta provando a voltare pagina. Lo scorso agosto, Alessandro Rosica, esperto di gossip, aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui Sophie avrebbe una frequentazione con l’imprenditore Piero Neri, ex di Raffaella Fico. Secondo Rosica, “Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva ad un giornale, quindi usciranno foto e volti”. Tuttavia, a distanza di quasi due mesi, non sono arrivate ulteriori conferme su questo presunto flirt.

Nuovi pettegolezzi: Sophie e Andrea, nuova coppia in vista?

Ultimamente ha iniziato a circolare un nuovo gossip. Un utente ha inviato a Deianira Marzano, nota esperta di gossip, una foto di Sophie Codegoni in compagnia di un certo Andrea. Deianira ha commentato con un laconico “Nuova coppia”. Ma sarà davvero così o si tratta dell’ennesimo gossip che vede protagonista Sophie?

Dopo un periodo così tormentato, è comprensibile che ogni minimo dettaglio della vita privata di Sophie Codegoni venga passato al setaccio. Resta da vedere se questa nuova presunta frequentazione potrà rappresentare per lei una reale svolta o se si tratterà solo di un altro capitolo nel racconto mediatico della sua vita. Staremo a vedere.