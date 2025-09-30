La Procura di Milano ha ufficialmente chiuso le indagini nei confronti di Alessandro Basciano, noto deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’accusa riguarda presunti episodi di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Le accuse e le misure cautelari

Secondo gli inquirenti, Basciano avrebbe inviato ripetutamente messaggi minatori e offensivi a Codegoni, con frasi del tipo: “Ti devo spu**anare sui social”, “Per me sei morta” e “Devi morire”. Questi comportamenti avrebbero creato tensione e disagio personale alla giovane influencer.

In risposta, la Procura ha imposto a Basciano un divieto di avvicinamento nei confronti di Codegoni. Dal 16 settembre, inoltre, il deejay è tenuto a indossare un braccialetto elettronico, misura già adottata brevemente ad agosto e poi sospesa a causa di un incidente in Grecia.

Le ripercussioni sulla vita di Sophie Codegoni

Le indagini hanno rilevato che Codegoni ha modificato drasticamente le sue abitudini quotidiane e la gestione dei social network per evitare di essere seguita o controllata dall’ex compagno. Ha evitato luoghi frequentati da Basciano per paura di incontrarlo.

Cosa succede adesso

Con l’atto di chiusura delle indagini notificato, Basciano – assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo – ha ora venti giorni per decidere se chiedere di essere ascoltato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, o presentare memorie difensive.

Se si procederà con il rinvio a giudizio, si aprirà un processo destinato a catturare l’attenzione mediatica, data la notorietà di entrambi i protagonisti.