Con l'ingresso nella casa del Grande Fratello, il nome di Domenico D’Alterio ha subito iniziato a circolare con insistenza online, soprattutto tra alcuni utenti della community queer. Originario di Napoli e con un passato da volto noto sui social, il concorrente ha attirato l’attenzione non solo per la sua storia personale, ma anche per contenuti e interazioni risalenti a prima della sua partecipazione al reality.

Un operaio con una vita costruita a sacrifici

Classe 1990 e cresciuto a Napoli, Domenico si è presentato al pubblico come un uomo semplice e dedito alla famiglia. Nel video di presentazione trasmesso su Canale 5, ha raccontato: “Nella vita faccio l’operaio, ho iniziato a 15 anni a lavorare. Ho fatto il venditore di detersivi, il venditore di granite sulle spiagge e il fruttivendolo. Alle 4 e mezzo finisco la giornata d’operaio e inizia la giornata da papà. Mia figlia Paola è la mia gioia, una bellissima bambina dai riccioli d’oro. Io e Valentina stiamo da dieci anni insieme, sono dieci anni che mi sopporta!”.

Un racconto genuino che ha subito fatto breccia nel cuore di una parte del pubblico, ma che ha anche portato alla luce vecchi contenuti e profili online riconducibili al suo nome.

Il profilo su X (ex Twitter): “Etero” e contenuti provocatori

Secondo quanto riportato dal sito Biccy.it, Domenico D’Alterio era attivo su X (ex Twitter) con il nickname @DomenicoDalter_, un profilo oggi disattivato ma ancora accessibile attraverso portali di archiviazione come Sotwe.com.

Sul profilo – che vantava migliaia di follower – erano frequenti post ironici, sensuali e talvolta apertamente provocatori. Tra i più citati:

“ Chi mi paga una bella cena stasera? ”

” “ Voglio tanti like per gli slip nuovo ”

” “Si accettano regali per Pasqua”

A seguire e interagire con questi contenuti era, sempre secondo Biccy, soprattutto un pubblico maschile omosessuale, tanto che Domenico avrebbe aggiunto la parola “Etero” nella sua bio per evitare fraintendimenti.

Telegram e forum: un volto già noto nella community LGBTQ+

Il nickname @DomenicoDalter_ non era presente solo su X. Domenico risultava attivo anche su Telegram, in particolare all’interno di canali e gruppi frequentati dalla community LGBTQ+. Il suo nome era già emerso in passato in forum online dedicati alla condivisione di contenuti provenienti da piattaforme come Twitter, Tumblr e in alcuni casi anche OnlyFans, sebbene non esistano prove concrete di un suo coinvolgimento diretto su quest’ultima.

Un video TikTok che fa discutere

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato un video pubblicato su TikTok da Domenico stesso, in cui recita una frase ritenuta da molti come volgare o sessista: “Quando lei ti dice che nessuno l’ha mai fatta squi***re”.

Il filmato ha generato reazioni contrastanti: alcuni lo hanno trovato solo ironico e in linea con la “personalità social” del personaggio, mentre altri lo hanno criticato per il tono sessualizzante e poco rispettoso.