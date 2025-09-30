Il Grande Fratello è appena ripartito e già non mancano i colpi di scena. Alla conduzione c’è Simona Ventura, che nel corso della prima puntata ha presentato i primi dodici concorrenti. Tra loro spicca la più giovane del gruppo, Giulia Soponariu, 19 anni (a ottobre ne compirà 20), studentessa universitaria e modella, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico.

Chi è Giulia Soponariu

La nuova gieffina ha raccontato di studiare Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia composta da sei fratelli e i genitori di origini romene.

Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: “Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni”.

Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.

La confessione spiazzante: “Sono stata rapita”

Durante i primi momenti di conoscenza con gli altri coinquilini, la giovane ha lasciato tutti senza parole. Parlando delle sue origini, ha rivelato: “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia”.

Una dichiarazione che ha subito colpito gli altri gieffini, alcuni dei quali sono rimasti increduli. Donatella Mercoledisanto ha esclamato: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!”.

Mentre Simone De Bianchi ha cercato di smorzare: “Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C’è tempo per parlarne”.

La reazione del pubblico

La frase non è passata inosservata nemmeno agli spettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra. Sui social sono subito comparsi commenti sorpresi: “Ha appena detto che è stata rapita!”; “Forse non poteva dirlo, si è bloccata subito”; “Li hanno richiamati tutti per il cambio batterie proprio in quel momento. Forse volevano evitare spoiler sulle prossime clip”.

Un mistero da chiarire

Per ora non ci sono conferme ufficiali né dettagli ulteriori sul presunto rapimento. Quel che è certo è che la storia di Giulia Soponariu ha già catalizzato l’attenzione del pubblico e potrebbe diventare uno dei fili conduttori delle prossime puntate del reality.