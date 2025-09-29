Il viaggio più avventuroso della televisione è pronto a ripartire. Pechino Express 2026 tornerà presto su Sky e Now con una grande novità: Giulia Salemi entra ufficialmente nel cast come nuova inviata, prendendo il posto di Gianluca Fru.

La conduzione resta saldamente nelle mani di Costantino della Gherardesca, volto storico e simbolo del programma.

Un trio di inviati inedito

Accanto a Costantino, quest’anno ci sarà un inedito trio di inviati composto da:

Giulia Salemi , influencer e conduttrice, pronta alla sua nuova sfida televisiva;

, influencer e conduttrice, pronta alla sua nuova sfida televisiva; Guido Meda , la voce inconfondibile del motorsport;

, la voce inconfondibile del motorsport; Lillo, attore e comico amatissimo dal pubblico.

Con la sua solita ironia, Giulia Salemi ha commentato: «Meglio fare tante cose male che una bene! E spero di fare la valigia giusta, ciò che mi preoccupa di più».

Intervistata da SuperGuidaTv, ha poi raccontato il sostegno del compagno Pierpaolo Pretelli: «Pier come sempre mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da Casa (L’Isola dei Famosi, ndr), ora tocca a me, e quindi la cosa bella è che ci supportiamo l’un l’altro».

Le prime coppie concorrenti

La produzione ha svelato le prime cinque coppie ufficiali che affronteranno l’avventura:

Francesco Paolantoni e Biagio Izzo – duo comico napoletano e amici di lunga data.

– duo comico napoletano e amici di lunga data. Candelaria e Camila Solórzano – sorelle argentine e modelle; Candelaria è stata la “Gatta Nera” ne Il Mercante in Fiera.

– sorelle argentine e modelle; Candelaria è stata la “Gatta Nera” ne Il Mercante in Fiera. Michelle Masullo e Jo Squillo – l’incontro tra una giovane creator e un’icona della musica e della moda.

– l’incontro tra una giovane creator e un’icona della musica e della moda. Dani Faiv e Tony 2milli – due volti della scena rap contemporanea.

– due volti della scena rap contemporanea. Filippo Laurino e Chanel Totti – una delle coppie più attese, con la giovanissima figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti alla sua prima esperienza televisiva.

Attesa per le altre coppie

Le restanti cinque coppie in gara restano al momento top secret e saranno annunciate nelle prossime settimane.