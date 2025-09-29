Da diversi giorni il web mormora su una presunta crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, la coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne. I fan hanno notato la mancanza di contenuti condivisi sui social e subito è esploso il chiacchiericcio: la storia d’amore è già arrivata al capolinea?

Avvistamenti separati a Roma

A far alimentare i dubbi ci ha pensato Deianira Marzano, che ha condiviso alcune segnalazioni ricevute dai suoi follower. Secondo le indiscrezioni, lo scorso weekend i due avrebbero trascorso la serata in locali diversi della Capitale:

Ciro sarebbe stato visto ballare al The Flat, senza la sua fidanzata.

sarebbe stato visto ballare al The Flat, senza la sua fidanzata. Martina, invece, era al Sanctuary insieme a un’amica.

Una distanza che non è passata inosservata agli occhi dei più attenti.

L’evento che smentisce i rumors

Eppure, solo due sere prima, la coppia era stata paparazzata insieme all’evento per i 10 anni di Action Academy, l’accademia di alta formazione cinematografica. Qui Martina e Ciro sono apparsi sorridenti, complici e teneri, scambiandosi gesti d’affetto che sembrerebbero smentire ogni voce di rottura.

Forse la scelta di trascorrere la serata del sabato in compagnia di amici non nasconde nulla di più.

Il messaggio di Gemma Galgani

Ad alimentare ulteriori curiosità ci ha pensato anche Gemma Galgani, storica Dama di Uomini e Donne, che ha inviato a Martina un dolce messaggio poi condiviso su Instagram: “Ti vedrei per abbracciarti, senza nessuna parola, ma solo per trasmetterti tanto affetto”. Un pensiero che i fan hanno interpretato come un segnale di vicinanza in un momento forse non troppo sereno.

La verità resta un mistero

Per ora, né Martina De Ioannon né Ciro Solimeno hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Quello che è certo è che la coppia continua a far parlare di sé, tra avvistamenti, gossip e messaggi criptici.