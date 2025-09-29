Gianluca Colucci, in arte Fru, saluta Pechino Express. L'annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, in cui l’ex inviato dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ha ufficializzato la fine della sua esperienza nel programma: “È terminata la mia avventura da inviato di Pechino Express”.

Al suo posto, per la nuova edizione, arriveranno tre nuovi volti: Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo.

Il ricordo dell’esperienza a Pechino Express

Nel suo post, Fru ha voluto condividere i momenti più intensi vissuti nel programma: "Ho corso, ho mangiato insetti mostruosi, ho incontrato popoli lontani, ho girato il mondo, ho imparato lingue nuove”.

Un viaggio che, oltre alla sfida fisica, ha rappresentato per lui una profonda esperienza culturale. Con le sue parole, il comico napoletano ha voluto trasmettere al pubblico la voglia di mettersi in gioco e scoprire il mondo: "Spero di avervi infuso il desiderio di viaggiare, di vivere esperienze arricchenti e di incontrare culture diverse”.

Il saluto di Costantino della Gherardesca

Tra i commenti al post, anche quello affettuoso del conduttore Costantino della Gherardesca, che ha voluto rendere omaggio all'estro e alla creatività di Fru: "Un onore per noi aver viaggiato con il tuo indiscutibile talento e con la tua forza creativa. A malapena scorgo la bandiera di Fru tanto è immensa la montagna del tuo (originale) spirito inventivo su cui garrisce”.

Nuovi progetti televisivi in arrivo

Nonostante l’addio a Pechino Express, Gianluca Fru non si ferma. Anzi, ha già annunciato nuove avventure televisive: "Ci vediamo molto presto con una nuova grande avventura!”. Attualmente è impegnato alla conduzione di Italia's Got Talent insieme ad Aurora Leone. La finale del programma andrà in onda venerdì 31 ottobre in diretta streaming su Disney+.

Inoltre, da novembre, Fru sarà tra i protagonisti di Gli scatenati, nuovo programma in onda su Rai2, dove si cimenterà in sketch, interviste e candid camera con un gruppo di bambini. Al suo fianco, i compagni di sempre: Aurora Leone, Ciro Priello e Fabio Balsamo, ovvero i The Jackal.