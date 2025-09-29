La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, nata durante l'edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, non ha retto alla prova del tempo.

Dopo una relazione caratterizzata da alti e bassi, i due si sono detti addio ormai da qualche mese. La rottura ha immediatamente scatenato i rumor: da un lato si ipotizzava che Brando avesse voltato pagina (voce poi smentita da lui stesso), dall’altro ci si è concentrati su Raffaella.

Lo "sguardo sognante" e le ipotesi su Federico Nicotera

Una segnalazione aveva catturato l’attenzione del web: Raffaella sarebbe stata ripresa mentre guardava qualcuno con uno “sguardo sognante”. In molti hanno subito collegato questo gesto a Federico Nicotera, ex tronista che aveva scelto Carola Carpanelli durante il suo percorso, salvo poi chiudere la relazione e iniziare una frequentazione con Isobel Kinnear, ex allieva di Amici.

La fanbase ha cominciato a fantasticare su un possibile flirt tra Raffaella e Federico, ma è arrivata la diretta interessata a mettere un punto definitivo alla questione.

Le parole di Raffaella su Instagram

Rispondendo alle consuete domande dei follower tramite le storie di Instagram, Raffaella Scuotto ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Federico: “Sfatiamo questo mito di me e Federico. Non so per quale strano motivo voi pensiate che io e Federico abbiamo qualcosa, abbiamo avuto qualcosa, potremmo avere qualcosa. Io non lo so perché voi accostiate il mio nome a quello di Federico in modo sentimentale”.

E ancora, ha aggiunto: “Siamo semplicemente, non posso dire manco amici, perché ci siamo incontrati solamente una volta a Roma che io ero con Lavinia (Mauro, ndr) l’anno scorso che era inverno. L’ho incontrato una sera in un locale, punto. Non so nient’altro della sua vita, abbiamo chiacchierato dieci minuti perché è amico di Lavinia”.

Infine, un appello chiaro e diretto: “Per favore lasciate stare questo ragazzo, lo mettete nelle mie situazioni a questo ragazzo che non c’entra niente. Continuate a darmi 300mila fidanzati, va bene, ma lasciate stare questo ragazzo”.

La reazione di Federico Nicotera

Poco dopo, anche Federico Nicotera ha deciso di intervenire in modo leggero e ironico, ricondividendo le Storie di Raffaella e scrivendo: “Dopo questa verità, che altro si inventeranno?”.