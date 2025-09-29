Domenica 28 settembre il palinsesto televisivo ha offerto un mix di serie TV, film, programmi di intrattenimento e approfondimento. La sfida principale si è concentrata nel pomeriggio tra Amici e Domenica In, e in prima serata tra la fiction di Rai1 Balene e la serie turca di Canale5 La notte nel cuore.

Amici Batte Domenica In nel Pomeriggio

La prima puntata della nuova edizione di Amici, condotta da Maria De Filippi, ha registrato 2.812.000 spettatori con 23% di share, vincendo la sfida con Domenica In. Il programma ha presentato la nuova classe di ballerini e cantanti, confermandosi leader della fascia pomeridiana.

Subito dopo, Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto 2.131.000 spettatori con il 23% nella prima parte e 1.788.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte, i “Giri di Valzer”.

Domenica In, condotto da Mara Venier, ha seguito con 1.513.000 spettatori (12.2%) nella prima parte e 1.390.000 spettatori (13.6%) nella seconda, registrando un calo rispetto alla puntata precedente. La trasmissione ha trattato temi importanti come il caso di Garlasco e la vicenda del giovane Paolo Mendico, vittima di bullismo.

Access Prime Time: La Ruota della Fortuna Batte Affari Tuoi

In access prime time si è giocata la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi con Stefano De Martino ha ottenuto 4.185.000 spettatori e il 23.2% di share .

con ha ottenuto e il . La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.653.000 spettatori e il 25.8% di share, vincendo la sfida. La concorrente Veronica ha portato a casa un premio di 200mila euro.

Prima Serata: Balene Vince di Poco su La Notte nel Cuore

La prima serata ha visto il confronto tra due fiction:

Balene (Rai1) con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha raccolto 2.830.000 spettatori con 18.5% di share , aggiudicandosi la serata.

con e ha raccolto con , aggiudicandosi la serata. La notte nel cuore (Canale5), fiction turca, ha ottenuto 2.383.000 spettatori con 17.5% di share.

Ascolti delle Altre Reti Generaliste

Le altre reti hanno registrato numeri più contenuti: