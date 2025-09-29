Questa sera, lunedì 29 settembre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello, con una nuova edizione ricca di novità, emozioni e sorprese. Quest’anno il reality più longevo della televisione italiana celebra un importante traguardo: 25 anni dal suo debutto nel nostro Paese.

Per l’occasione, la conduzione è affidata per la prima volta a Simona Ventura, volto amatissimo della televisione italiana, che raccoglie il testimone in un’edizione speciale, pensata per rimettere al centro le storie autentiche dei concorrenti.

Un’edizione celebrativa tra novità e volti noti

Accanto alla conduttrice, in studio, ci sarà un panel di ex gieffini storici:

Ascanio Pacelli

Cristina Plevani

Floriana Secondi

I tre porteranno in trasmissione la loro esperienza nella Casa, il loro punto di vista e la loro sensibilità, offrendo supporto e commento alle vicende dei nuovi concorrenti.

Chi entrerà nella Casa: i primi nomi

La celebre Porta Rossa è pronta ad aprirsi per accogliere i protagonisti dell’edizione 2025. Tra i concorrenti annunciati ci sono:

Matteo

Anita

Omer

Francesca

Giulio

Uomini e donne pronti a condividere 100 giorni di emozioni, convivenza e sfide. Non sarà solo un gioco, ma un grande racconto collettivo, fatto di storie personali, sogni e speranze. Ci saranno giovani studenti e lavoratori, ragazzi e ragazze che si mettono in gioco per provare a cambiare il proprio destino.

Dove e quando seguire il Grande Fratello 2025

Il Grande Fratello sarà trasmesso:

In prima serata su Canale 5 , ogni lunedì

, ogni 24 ore su 24 in diretta su: Mediaset Extra (canale 55) Mediaset Infinity (sito e app) La5 (canale 30) a partire dall’1:00 circa

in diretta su:

Day-time e aggiornamenti quotidiani

Per seguire le vicende della Casa durante il giorno:

Canale 5 : Da lunedì a sabato alle 13:40 Da lunedì a venerdì alle 18:30

: Italia 1 : Da lunedì a venerdì alle 13:00 e alle 18:15

: La5 : Da lunedì a venerdì alle 19:00

:

Online e social: Grande Fratello ovunque

Grazie a Mediaset Infinity, al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it, e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok), sarà possibile restare sempre aggiornati su tutto ciò che accade nella Casa.

Un tuffo nel passato con il documentario “Grande Fratello – L’inizio”

Per celebrare i 25 anni del format, è disponibile su Mediaset Infinity, a partire da venerdì 26 settembre, il documentario “Grande Fratello – L’inizio”, prodotto da Endemol Shine Italy. Un’occasione per ripercorrere la straordinaria avventura televisiva della prima edizione del reality che ha cambiato la televisione italiana.