I rapporti tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani, protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, continuano a essere sempre più tesi. I due, che arrivarono insieme alla finale, videro Cristina trionfare mentre Salvo si classificò secondo.

La nuova edizione del Grande Fratello e il ruolo di Cristina Plevani

Questa sera prende il via la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e affiancata da opinionisti come Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e proprio Cristina Plevani (clicca QUI per le anticipazioni). Alla vigilia di questa nuova avventura, il suo ex compagno di viaggio, Salvo Veneziano, ha rilasciato un’intervista infuocata al Corriere della Sera, lanciando diverse frecciatine.

Le dichiarazioni di Salvo Veneziano

Salvo ha raccontato che la sua partecipazione al reality è stata spinta dall’insistenza di sua moglie. Nonostante il secondo posto, ha costruito una carriera televisiva e oggi gestisce due pizzerie tra Monza e Cologno, grazie anche a un consiglio di Maurizio Costanzo.

Durante la sua esperienza nella Casa, Salvo ha stretto una forte amicizia con Pietro Taricone e Cristina Plevani. Proprio su quest’ultima, tuttavia, ha ancora qualcosa da dire: "Volevo vincere. Ovvio. Anche se negli ultimi giorni Cristina si era isolata e con Pietro avevamo capito che stava giocando la carta della vittima che poi l’ha portata al successo. È stata furba… è furba".

Il presunto accordo sul montepremi

Secondo Veneziano, il montepremi di 250 milioni di vecchie lire in gettoni d’oro doveva essere diviso tra i tre amici, ma Cristina avrebbe intascato tutto senza rispettare la promessa: "Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due. Chiaramente se li è tenuti tutti per sé e ha anche negato che avessimo preso questo accordo".

Di questo patto, però, non esistono prove, e la stessa Plevani ha smentito tutto, affermando che la decisione fu presa da Taricone che non voleva soldi.

I rapporti tra gli ex concorrenti

Nonostante le tensioni, gli ex gieffini sono rimasti in contatto tramite un gruppo WhatsApp. Tuttavia, secondo Salvo, Cristina è sempre molto riservata e non ha informato nessuno della sua partecipazione come opinionista nella nuova edizione: "Siamo rimasti in contatto con tutti i partecipanti attraverso il nostro gruppo whatsapp, Cristina è sempre l’ultima a intervenire e non aveva detto a nessuno che avrebbe partecipato come opinionista alla nuova edizione".

Il giudizio di Salvo sui nuovi opinionisti

Riguardo alla nuova edizione, Veneziano ha elogiato Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, ma ha espresso dubbi sul ruolo di opinionista affidato a Cristina: "Ascanio è una bella figura, una bella famiglia alle spalle, una buona scelta; poi hanno preso l’opposto: Floriana, la “caciarona” di Roma; e poi Cristina, bravissima in tante cose, ma l’opinionista non è il suo ruolo"-

Il ricordo di Pietro Taricone

Non manca un momento di grande emozione nel racconto di Salvo, quando parla del legame con Pietro Taricone: "La sera della finalissima, nella camera d’albergo dove eravamo rimasti soltanto io e lui. Finita la trasmissione, mi abbracciò e mi disse che se ne andava. Aveva bisogno d’aria. Non gli interessava la televisione, voleva studiare recitazione e lo ha fatto. Tutti fummo contenti dell’uscita dei suoi film. Messaggi e whatsapp continuarono sempre. La sua morte fu un colpo al cuore".