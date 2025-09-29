Oggi è il giorno tanto atteso per Veronica Peparini e Andreas Muller: il loro matrimonio. Una storia d’amore iniziata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove lei era insegnante e lui allievo.

Dall’incontro ad Amici alla prima relazione pubblica

La loro storia è nata durante il talent show, ma all’inizio i due hanno cercato di mantenere la loro relazione segreta. Solo nel 2018 sono apparse le prime foto che li ritraevano insieme, e l’anno successivo sono usciti allo scoperto. Non sono mancate le polemiche, soprattutto per la differenza d’età di 25 anni, ma questo non ha mai intaccato il loro legame.

Un momento difficile e la gioia delle gemelline

Nel 2023, durante un’intervista a Verissimo, Veronica e Andreas hanno raccontato di un momento difficile vissuto nella loro relazione. Tuttavia, a novembre dello stesso anno hanno annunciato con grande gioia l’arrivo di due gemelline, Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024. La gravidanza è stata complicata dalla sindrome da trasfusione feto-fetale, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

La proposta di matrimonio e il rito civile

A dicembre, durante la partecipazione al reality La Talpa, Andreas ha sorpreso Veronica con una proposta di matrimonio inattesa. Dopo aver celebrato il rito civile il 14 luglio 2025, oggi i due sono pronti a pronunciare il fatidico “sì” in chiesa, promettendosi amore eterno.

Una romantica sorpresa prima delle nozze

A poche ore dalle nozze, il ballerino ha voluto stupire ancora una volta la sua futura sposa: Andreas si è presentato sotto il balcone di casa di Veronica dedicandole alcune canzoni romantiche, un gesto carico di emozione e amore.

Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici 25

Proprio ieri, Veronica è tornata ad Amici 25 nelle vesti di insegnante di danza. Maria De Filippi, accogliendola, ha scherzato dicendo: “Tranquilla, non è cambiato nulla, la Celentano è identica o peggiore!”.