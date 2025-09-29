Chi ha seguito il pomeridiano di Amici 25 ieri avrà notato che il volto di Penelope Maria Massa, la giovane cantante di 22 anni voluta da Rudy Zerbi, non è affatto sconosciuto. Oltre alla sua evidente abilità vocale, infatti, Penelope ha già una carriera da attrice alle spalle.

Da Amici 25 a Netflix: il ruolo in "Adorazione"

Durante la formazione della classe di questa nuova edizione, Penelope Maria Massa si è presentata davanti alla commissione con una cover e un inedito, scelto proprio da Rudy Zerbi che ha deciso di inserirla nel suo team.

Il pubblico da casa, sui social, è rapidamente impazzito: molti hanno riconosciuto la giovane artista come attrice in una famosissima serie Netflix. Si tratta di "Adorazione", una produzione del 2024 che racconta la misteriosa sparizione di una ragazza di sedici anni, un evento che scuote profondamente una tranquilla comunità, rivelando segreti nascosti mentre amici e familiari cercano di ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa.

Il ruolo di Penelope in "Adorazione"

Penelope ha interpretato il ruolo di Ines negli episodi 5 e 6 della prima stagione di Adorazione. Al momento, questa sembra essere la sua unica esperienza come attrice, ma il suo talento suggerisce che potrebbe facilmente coniugare canto e recitazione in futuro, come molti artisti hanno già fatto.

Non solo Penelope: altri volti di Amici 25 con esperienze precedenti

Non è l’unico concorrente di questa edizione di Amici 25 ad aver avuto esperienze artistiche precedenti o parallele. Tra i nomi già noti al pubblico ci sono Michelle, Plasma, Alessio, Maria Rosaria e Michele, che portano sul palco del talent un bagaglio di storie e competenze diverse.