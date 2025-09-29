Lo scorso maggio, a seguito di numerosi rumor e indiscrezioni, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato una notizia che aveva fatto molto discutere i fan: la mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella Bonifacio, avrebbe confermato la fine della storia d’amore tra sua figlia e Sergio D’Ottavi, nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello.

Le parole del fratello Josh Rossetti

Qualche settimana dopo, a commentare la situazione era intervenuto anche Josh Rossetti, fratello di Greta, che aveva in parte confermato i rumor, ma aveva voluto chiarire che la coppia stava vivendo solo un momento complicato. Secondo lui: “Non è un momento di crisi, magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi”.

Avvistamenti e speranze di un ritorno

Nel mese di luglio, Greta e Sergio sono stati avvistati insieme in atteggiamenti complici, alimentando le speranze di molti fan della coppia. Un utente, estraneo al loro fandom, ha raccontato: “Ho appena beccato i Sergetti o come si chiamano. Greta davvero una bambolina dal vivo. Non sapevo si fossero lasciati (??) erano di fianco a me mentre stavo attraversando la strada, lui le stava tenendo la borsa e l’ha chiamata amore”.

Questo gesto ha fatto pensare a un possibile riavvicinamento tra i due.

L’ultimo avvistamento a Jesolo

Dopo settimane di silenzio, la coppia è stata nuovamente vista insieme a Jesolo, come segnalato da una foto inviata a Deianira Marzano. La nota influencer ha però voluto sottolineare la possibilità che i due siano semplicemente rimasti amici, definendo questa eventualità “del tutto normale”.