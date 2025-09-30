Non sono passate neanche 24 ore dall’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello che durante la notte si è già verificata la prima gaffe della regia, seguita da un'immediata censura.

Durante un momento apparentemente tranquillo in giardino, mentre alcuni inquilini chiacchieravano tra loro, il pubblico ha potuto udire chiaramente una voce maschile in sottofondo, proveniente dal confessionale. Si trattava con ogni probabilità di un autore del programma, intento a dialogare con la concorrente Donatella Mercoledisanto. La conversazione riguardava il suo beauty, ovvero il kit contenente trucchi e prodotti per la cura personale.

Un errore tecnico di pochi secondi, ma il cui video ha già fatto il giro del web. Pochissimi istanti dopo, la regia è intervenuta silenziando l’audio della diretta, probabilmente per evitare che la conversazione potesse proseguire e rivelare altri dettagli non destinati al pubblico o agli altri concorrenti.

Grande Fratello, il resoconto della prima puntata

È ufficialmente iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da una frizzante Simona Ventura, che ha riportato sullo schermo l’atmosfera originale del reality show più amato dagli italiani.

Un inizio all’insegna della nostalgia e dei volti storici

La puntata è iniziata con un emozionante omaggio al primo Grande Fratello, celebrandone il 25º anniversario, e con un sentito ringraziamento ad Alfonso Signorini, ex storico conduttore.In studio, a commentare le dinamiche, tre opinionisti d’eccezione: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, tutti ex concorrenti simbolo delle prime edizioni. A scaldare l’atmosfera fuori dalla porta rossa, il dj ed ex concorrente del GF4, Tommaso Vianello (Tommy V).

I concorrenti della Casa: chi sono i protagonisti?

Anita Mazzotta

La prima a varcare la porta rossa. Ha uno studio di piercing, è una ragazza determinata con un passato difficile. Non vede il padre da 11 anni ed è single. Si dice pronta a innamorarsi nella Casa.

Donatella Mercoledisanto

46 anni, pugliese, sposata con Andrea. L’emozionante clip del momento in cui ha scoperto di essere una concorrente ha commosso il pubblico.

Omer Elomari

26 anni, vive in Valtellina. Consulente aziendale con un passato segnato dalla guerra in Siria. Entrare al GF per lui è una sfida personale e sociale.

Simone e Francesca Carrara

Simone, attore in Come un gatto in tangenziale, e Francesca, madre restauratrice. Partecipano come unico concorrente. Lei ha scoperto in diretta che sarebbe entrato anche il figlio.

Benedetta Stocchi

Fa la salumiera a Nemi. Ha scoperto il suo ingresso al GF direttamente nella sua bottega, grazie a una sorpresa organizzata da Simona Ventura.

Matteo Azzali

47 anni, maestro di pugilato. Viene da un quartiere difficile e usa la boxe per salvare i ragazzi dalla strada.

Giulio Carotenuto

Odontoiatra e filantropo, ha lavorato anche in Africa. È single, affascinante e molto apprezzato dal pubblico.

Giulia

La più giovane: 19 anni, studentessa di economia e statistica e modella. Vive a Carignano (TO), si definisce “una cringiona”. Vuole fare la conduttrice e conosce già Simone per un concorso di bellezza.

Domenico

31 anni, di Scampia, fa l’operaio. Ha una figlia, Paola, con la compagna Valentina. Ha definito l’ingresso nella Casa come una vittoria. A dargli la notizia è stata proprio la sua bambina.

Arriva la Kiss-Cam e nuove sorprese

La serata si è animata con il lancio della Kiss-Cam: ogni coppia inquadrata dovrà scambiarsi un bacio.

In passerella sono stati presentati Grazia Kendi e Francesco Rana:

Francesco , 29 anni, pugliese, vigile urbano , molto legato alla nonna.

, 29 anni, pugliese, , molto legato alla nonna. Grazia, 25 anni, lavora in uno stabilimento balneare e ha grande seguito sui social. Si definisce “serpe nera con chi non merita il suo lato angelico”.

Entrambi sognavano il GF da anni. Grazia è apparsa scoppiettante, mentre Francesco ha mostrato un lato più introverso ma ironico (si è definito “taccagno”).

Lo scherzo a Matteo Pepe e il “tunnel del destino”

È stato poi il turno di Matteo Pepe, 24 anni, che ha un alter ego chiamato Jonas. Studente di scienze politiche, si autodefinisce estremo, sensibile ed estroverso.

Al suo ingresso, gli hanno fatto credere di essere l’unico uomo della casa.

Intanto, Francesco è stato chiuso nel “tunnel del destino” dove è stato ironicamente accusato di corruzione per aver portato prodotti tipici pugliesi alla produzione. Dopo un simpatico siparietto con la nonna, gli è stato confermato l’ingresso nella Casa.

Il primo televoto e un pulsante "sadico"

Il primo televoto è in positivo: il pubblico voterà i suoi preferiti, e i tre più votati avranno l’immunità la settimana successiva.

Ma il GF ha ideato uno scherzo crudele: i concorrenti hanno avuto 60 secondi per premere un pulsante. Il primo che l’avrebbe premuto rinunciava al televoto, ma evitava la mancanza di acqua calda per tutti. In caso contrario, l’intera Casa sarebbe rimasta senza acqua calda per una settimana.

Giulio si è sacrificato, ma gli opinionisti sospettano che il gesto sia stato anche un po’ strategico.

Divisione dei letti: prime dinamiche

Donatella, Francesca e Giulia sono state chiamate in confessionale e hanno avuto il compito di decidere chi dorme con chi. Le prime dinamiche della convivenza iniziano a delinearsi.

Fine della puntata e apertura del televoto

Con l’annuncio del televoto, si è conclusa la prima puntata del Grande Fratello 2025, tra emozioni, colpi di scena e tante nuove storie da raccontare.