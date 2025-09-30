Domenico D’Alterio è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, e il suo ingresso nella casa ha immediatamente attirato l’attenzione di una parte della comunità queer online. Volto già noto a chi frequenta X (ex Twitter) e Telegram, il giovane napoletano ha un passato social che, come spesso accade, riemerge proprio quando si accendono i riflettori.

Chi è Domenico D’Alterio?

Classe 1990 e originario di Napoli, Domenico si è presentato come un uomo semplice, con una vita costruita a forza di sacrifici. Nel suo video di presentazione per il reality di Canale 5, ha raccontato: “Nella vita faccio l’operaio, ho iniziato a 15 anni a lavorare. Ho fatto il venditore di detersivi, il venditore di granite sulle spiagge e il fruttivendolo. Alle 4 e mezzo finisco la giornata d’operaio e inizia la giornata da papà. Mia figlia Paola è la mia gioia, una bellissima bambina dai riccioli d’oro. Io e Valentina stiamo da dieci anni insieme, sono dieci anni che mi sopporta!”.

Il profilo su X (ex Twitter): “Etero” e post provocatori

Secondo quanto riportato da Biccy.it, Domenico D’Alterio era attivo su X con l’account @DomenicoDalter_, oggi disattivato ma ancora accessibile tramite portali di archiviazione come Sotwe.com. Sul profilo, che contava migliaia di follower, pubblicava contenuti ironici, provocatori e a volte sensuali. Alcuni esempi:

“Chi mi paga una bella cena stasera?”

“Voglio tanti like per gli slip nuovo”

“Si accettano regali per Pasqua”

Il pubblico più attivo e interattivo? Sempre secondo Biccy, in gran parte composto da uomini gay. Tanto che lo stesso Domenico aveva aggiunto nella sua bio la dicitura “Etero” per chiarire il suo orientamento e evitare fraintendimenti.

Telegram e forum: un nome già noto alla community

Oltre a X, il nickname @DomenicoDalter_ veniva utilizzato anche su Telegram, dove il nome di Domenico D’Alterio era già noto da tempo all’interno di gruppi e canali frequentati dalla community LGBTQ+. Sempre stando a quanto riporta Biccy.it, in passato erano stati aperti anche topic dedicati a lui su forum specializzati nella condivisione di contenuti da piattaforme come Twitter, Tumblr e perfino OnlyFans, sebbene non sia mai stato confermato un suo coinvolgimento diretto su quest’ultima.