Ieri sera, lunedì 29 settembre 2025, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della 25esima edizione del Grande Fratello, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Il reality show è stato seguito da 2.813.000 telespettatori con uno share del 20,4%, segnando un debutto positivo ma non sufficiente a conquistare la vetta degli ascolti.
A dominare la serata è stata Rai1 con la nuova stagione di Blanca 3, che ha raccolto 3.806.000 spettatori pari a uno share del 23%. Un risultato solido che conferma il grande affetto del pubblico per la fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta.
Ecco nel dettaglio i dati Auditel riportati da DavideMaggio.it per la prima serata:
- Rai1 – Blanca 3: 3.806.000 spettatori (23% di share)
- Canale 5 – Grande Fratello: 2.813.000 spettatori (20,4% di share)
- Rai2 – Boss in Incognito: 843.000 spettatori (5,4% di share)
- Italia 1 – I mercenari 2: 802.000 spettatori (4,4% di share)
- Rai3 – Lo Stato delle Cose: 865.000 spettatori (5,8% di share)
- Rete4 – Quarta Repubblica: 732.000 spettatori (5,6% di share)
- La7 – La Torre di Babele: 691.000 spettatori (3,8% di share)
- Tv8 – Django Unchained: 330.000 spettatori (2,3% di share)
- Nove – Little Big Italy: 478.000 spettatori (2,7% di share)