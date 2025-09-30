Ieri pomeriggio Veronica Peparini e Andreas Müller hanno coronato il loro sogno d’amore, diventando ufficialmente marito e moglie dopo diversi anni insieme e la nascita delle loro due figlie, le gemelline Penelope e Ginevra.

Una cerimonia romantica ed elegante

La coppia ha scelto di celebrare l’unione con una cerimonia romantica e intima, alla presenza di amici e parenti. Durante il rito, gli sposi si sono scambiati le promesse nuziali davanti alle loro bambine e ai figli di lei, Olivia e Daniele, visibilmente emozionati.

La protagonista indiscussa è stata l’eleganza. Veronica ha incantato tutti con un romantico abito bianco dal corpetto stretto e dalla gonna ampia e svasata. Ad accompagnarla all’altare sono stati il padre e il figlio maggiore, Daniele.

Andreas ha invece scelto un raffinato smoking nero, perfetto per l’occasione.

Emozioni e festa tra amici e parenti

Al termine della cerimonia, i neo sposi si sono scambiati un romantico bacio, sotto lo sguardo commosso di amici e parenti, che hanno lanciato il tradizionale riso di buon auspicio.

A rendere ancora più suggestivo il momento è stato il trionfo di fumogeni colorati che hanno fatto da sfondo a questa scena di amore e felicità.

L’esclusiva social e la prima foto da marito

Al momento, nessun invitato ha condiviso immagini o video delle nozze sui social, poiché l’esclusiva è stata riservata al programma Verissimo, che dedicherà a breve un servizio speciale.

Tuttavia, pochi minuti fa è arrivato il primo post ufficiale direttamente da Andreas Müller. Lo sposo ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima immagine insieme alla moglie, scegliendo proprio lo scatto del bacio e accompagnandolo con una breve didascalia: la data delle nozze, 20.09.2025, seguita da un cuore rosso.