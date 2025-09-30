Dopo nove anni di amore, trascorsi lontano dai riflettori ma pieni di complicità e sogni condivisi, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno detto “sì”. La coppia vive da tempo in un casolare immerso nelle colline toscane, un vero angolo di paradiso che è diventato il cuore della loro vita insieme — condivisa anche con i loro amati bassotti.

Una storia d’amore lunga quasi un decennio

Insieme dal 2016, ma ufficialmente una coppia dal 2022, Luca e Alessandro hanno scelto un percorso di riservatezza e autenticità. Solo recentemente l’attore ha deciso di raccontare pubblicamente il suo coming out e la loro storia d’amore: prima durante la sua partecipazione al Grande Fratello, poi ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso i momenti più belli della loro relazione, dal primo incontro al primo bacio.

Le parole prima del grande giorno

A poche ore dal matrimonio, Luca Calvani ha condiviso un post toccante su Instagram, dove ha descritto con sincerità e poesia il legame con il compagno: “La nostra vita insieme? Un mix di caos, pace… e tante risate. Ci sono momenti perfetti, come quando ci baciamo in silenzio. E altri meno perfetti, come quando ci perdiamo nei nostri infiniti progetti. Lui dice che sogno troppo in grande… io dico che lui ci tiene con i piedi per terra. Ma poi basta uno sguardo per ricordarci che, con tutti i nostri difetti, restiamo comunque la cosa migliore l’uno per l’altro. L’amore non è una fiaba… ma con noi è sempre una storia che vale la pena raccontare. E questa storia, io la voglio vivere ogni singolo giorno con te”.

Il matrimonio a Empoli, tra magia e intimità

Il matrimonio si è celebrato nella splendida cornice della tenuta I Massini, ad Empoli, a pochi chilometri da Firenze. Un luogo incantato, perfetto per la visione che la coppia aveva del proprio giorno speciale.

In un’intervista a Vanity Fair, Luca Calvani ha raccontato i dettagli dell’organizzazione, rivelando che l’ispirazione è arrivata dalle rehearsal dinner americane: “Volevamo creare uno spazio per il nostro sentire collettivo. Una serata leggera e divertente fra amici, ma ad un certo punto volevamo che calasse il silenzio, e che a lume di candela e senza telefoni potessimo condividere in privato dei pensieri di luce. Pensieri condivisi, in un’atmosfera sospesa e surreale, per creare un momento di comunione con le persone che hanno camminato al nostro fianco fino a qui”.

Amici, affetto e citazioni poetiche

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e del Grande Fratello, tra cui Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Javier Martinez e Helena Prestes. Proprio la modella brasiliana ha voluto omaggiare gli sposi con una toccante citazione, condivisa sui social: “Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide. E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui, anche se la spada nascosta fra le sue piume vi può ferire”.