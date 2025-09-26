Ospite di Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex concorrente del Grande Fratello, Alfonso D’Apice, è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5. L’ex gieffino ha fatto sapere che non parteciperebbe mai più al reality, e ha anche lanciato una frecciatina ad alcuni ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia.

La stoccata agli ex coinquilini

Durante l’intervista, Alfonso D’Apice ha condiviso un retroscena piuttosto curioso legato alla firma del contratto con il programma: “Ti svelo un aneddoto. Quando si firma il contratto sopra c’è scritto che sei un attore e quindi qualcuno si impegna proprio a fare l’attore (ride, ndr). È una battuta per dire che dovrebbe essere un reality, ma qualcuno si impegna a fare l’attore. Io nella Casa sono stato me stesso sempre”.

“Oggi direi di no”

Alla domanda su un eventuale ritorno nella Casa, D’Apice è stato netto: “Io opinionista? Non mi sono mai immaginato in quel ruolo anche perché non sono portato a commentare le cose che fanno gli altri. Se mi dovessero richiamare per entrare nella Casa oggi direi di no. Non avrei neanche cose nuove da raccontare nello stesso programma. Magari dopo qualche anno ci sta richiamare vecchi personaggi. In quel caso puoi vedere un cambiamento”.

Nessun interesse per Temptation Island

Nel corso dell’intervista, Alfonso D’Apice ha parlato anche di un altro reality molto seguito: Temptation Island. Anche in questo caso, ha escluso ogni possibilità di partecipazione, spiegando il perché: “Io con Chiara non parteciperei, non avrebbe senso. Siamo molto complici. Ad oggi, quindi, sarebbe inutile partecipare”.

Ha poi espresso un’opinione sui protagonisti dell’ultima edizione, tra cui Sarah, Ary, Valerio e Rosario: “Non ho seguito bene il percorso di Sarah, Ary e Valerio. Basandomi sull’esperienza che ho fatto io, però, posso dire che alla fine siamo ragazzi quindi ci sta fare cose giuste, cose sbagliate, cose di cui ti penti. Li comprendo e non giudico. Rosario sul trono? Se sei innamorato di una ragazza, non riesci ad accettare una proposta del genere. Ci vuole tempo”.