La nuova edizione del Grande Fratello, targata Simona Ventura, è ormai alle porte. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre in prima serata su Canale 5, ma nelle ultime ore è nato un piccolo “giallo” che ha incuriosito molto gli appassionati del reality.

La rimozione misteriosa del video di Jonas Pepe

Sui social ufficiali del programma sono stati pubblicati i primi video di presentazione e alcune mini interviste dei futuri concorrenti. Tra questi, era comparsa la clip del modello Jonas Pepe. Tuttavia, poche ore dopo la pubblicazione, il video è stato misteriosamente rimosso, dando origine a numerose ipotesi sul web.

La cancellazione ha alimentato la convinzione che Jonas potesse essere stato estromesso dal cast e quindi escluso dalla Casa del Grande Fratello.

La verità dietro la cancellazione: una scelta tecnica

A fare chiarezza ci ha pensato il portale Fanpage, che ha spiegato la reale situazione: la partecipazione di Jonas Pepe non sarebbe affatto a rischio. Anzi, salvo colpi di scena, sarà regolarmente tra i concorrenti della nuova edizione.

Perché allora cancellare il suo video? La risposta è di natura tecnica e strategica. Si sarebbe deciso di ridurre i video con gli indizi dai sei iniziali a cinque.

La strategia social: presentazione a puntate dei concorrenti

Chi segue il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello avrà notato che, a partire da lunedì 22 settembre, ogni giorno è stato svelato un volto nuovo: Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Questi contenuti, pubblicati quotidianamente fino a venerdì, permettono agli spettatori di conoscere poco a poco i protagonisti.

La giornata di sabato, invece, sarà dedicata a un diverso tipo di video inerente alla nuova edizione del reality, lasciando così ancora un po’ di mistero in vista della grande serata di lunedì.

Lunedì la verità su Jonas e il cast completo

Non resta quindi che attendere il 29 settembre per scoprire se il modello visto in anteprima sarà davvero Jonas Pepe e per conoscere tutto il cast della nuova stagione del Grande Fratello.

Nel frattempo, la strategia social ha già acceso la curiosità e l’attesa dei fan, pronti a seguire questa edizione che promette di regalare emozioni e sorprese.