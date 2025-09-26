È ufficiale: Francesca Carrara è una nuova concorrente del Grande Fratello e il pubblico ha già iniziato a parlare di lei. Una donna forte, determinata e carismatica, con una storia personale intensa alle spalle e un’energia contagiosa che promette scintille all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Chi è Francesca Carrara?

Romana, 43 anni, madre di due figli e divorziata da cinque anni, Francesca ha raccontato nel suo video di presentazione di aver superato un periodo molto difficile legato alla fine del suo matrimonio, segnato da un tradimento.

“Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte – dalla gatta morta all’altra Gatta (Shaila, ndr) – adesso avrete una gatta da pelare”, ha detto con ironia e grinta. “Faccio trekking, scalo le montagne e faccio alpinismo. Sono una mamma che fa tutto da sola, faccio da mamma e da papà. A volte è faticoso, ma ti ripaga tanto. Ho ricominciato a vivere dopo il divorzio e adesso sono una mamma che esce, fa festa, va in giro. Faccio casino, ve lo dico, faccio casino”.

La “romana de Roma” svelata da Simona Ventura

La sua identità era stata anticipata da Simona Ventura in un video teaser, dove veniva presentata come la misteriosa “romana de Roma”. Ora, con la pubblicazione della clip ufficiale, il pubblico ha finalmente potuto conoscere il volto e il nome della nuova concorrente: Francesca Carrara.

Una sorpresa nel cast: è la mamma di un attore famoso

Francesca sembrava inizialmente una concorrente come tante: profilo Instagram da “boomer”, poco seguito, con meno di 400 follower e foto semplici, quotidiane. Ma dietro la sua apparente normalità si nasconde un dettaglio sorprendente: è la madre di un attore già noto al pubblico italiano.

Suo figlio è Simone De Bianchi, 22 anni, che ha recitato in due film di successo: