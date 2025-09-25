Nelle scorse ore, Giulia Stabile, la giovane ballerina diventata celebre grazie al talent Amici di Maria De Filippi, ha deciso di rompere il silenzio con uno sfogo inaspettato sul suo profilo Instagram. Conosciuta e amata dal pubblico di Canale 5 per il suo talento, il suo sorriso contagioso e il suo atteggiamento sempre educato e garbato, questa volta Giulia ha mostrato un lato più deciso e determinato.

Lo sfogo social: “Mi viene costantemente criticato il corpo”

In una serie di Instagram Stories, Giulia Stabile ha spiegato il motivo del suo malumore, raccontando di essere rimasta profondamente delusa dai commenti ricevuti sotto alcuni dei suoi ultimi post, in particolare quelli in cui si esibisce ballando sui tacchi.

“Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei ultimi post… mi viene, ultimamente molto più del solito, costantemente criticato il corpo. Mi sembra assurdo dover dire una cosa simile”.

Con tono fermo, la ballerina ha ribadito quanto sia sbagliato e irrispettoso commentare l’aspetto fisico altrui, sottolineando che ogni persona ha un rapporto unico e complesso con il proprio corpo.

“È da maleducati. Ogni corpo racconta una storia”

Giulia ha poi proseguito, rivolgendosi direttamente ai suoi follower: “Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno… è proprio una cosa da maleducati. Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno. Il rapporto che ogni persona ha con il proprio corpo è uno dei più belli, ma anche dei più difficili”.

La ballerina ha voluto evidenziare come dietro ogni corpo si celi una storia personale, spesso fatta di lotte, insicurezze e accettazione. E ha voluto parlare non solo per sé stessa, ma anche per tutte le persone che si trovano ad affrontare situazioni simili ogni giorno.

“Adesso sta capitando a me, ma so che capita a tantissima gente… e mi sembra proprio assurdo che ci sia gente così tanto maleducata da permettersi di dire qualcosa sul corpo di qualcuno”.

Un messaggio forte e necessario

Le parole di Giulia Stabile hanno subito fatto il giro dei social, ricevendo il supporto di tantissimi fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Il suo sfogo non è solo una risposta agli haters, ma anche un messaggio potente di sensibilizzazione su un tema ancora troppo presente nel dibattito pubblico: il body shaming.

In conclusione, Giulia ha chiuso il suo messaggio con fermezza: “Mi dispiace doverlo dire, non dovrebbe proprio esistere questa cosa. Quello che state facendo è da grandi maleducati. Basta”.