È di pochi giorni fa la notizia dell’avvistamento, in un noto locale romano, di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, due ex protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne.

Il percorso di Martina e Ciro

I fan del dating show di Canale 5 non hanno mai smesso di sognare una possibile coppia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tuttavia, la realtà è ben diversa. L’ex tronista romana ha concluso il suo percorso segnando uno dei troni più apprezzati delle ultime stagioni, insieme a Ciro Solimeno, suo attuale fidanzato da otto mesi. La coppia è molto affiatata: hanno deciso di andare a convivere quasi immediatamente, dimostrando di non riuscire a stare lontani più di qualche ora.

Le voci di crisi e il gossip sul web

Nonostante l’evidente amore tra Martina e Ciro, sul web continuano a circolare voci che parlano di problemi in paradiso, attribuiti soprattutto al fatto che Martina, in parte, sarebbe ancora presa da pensieri legati a Gianmarco.

Il barbiere romano ha poi scelto di accettare la proposta di Maria De Filippi, diventando un tronista. Al termine del suo percorso ha scelto Cristina Ferrara, ma la relazione è finita dopo meno di tre mesi.

L’incontro a Roma e la verità di Ciro Solimeno

Qualche giorno fa, Martina e Gianmarco si sono incontrati in un noto locale romano, scatenando voci e supposizioni sul web.

A mettere fine ai pettegolezzi è stato però Ciro Solimeno, che ha voluto fare chiarezza: "Tra loro c'è stato solo un saluto, c'ero anch'io e ho incrociato lui", ha spiegato in un messaggio inviato a Lorenzo Pugnaloni.

Il futuro della coppia

Ciro si è mostrato molto protettivo nei confronti di Martina, difendendo la loro relazione e allontanando così le ipotesi di una crisi imminente. Nonostante questo, le voci di corridoio continuano a riferire che Martina si stia un po’ stufando della relazione con Ciro e che la love story stia perdendo forza.