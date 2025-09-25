Dopo il clamore mediatico che li ha coinvolti a Temptation Island prima e a Uomini e Donne poi, si torna a parlare di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono stati avvistati allo stesso evento mondano, scatenando subito gossip e ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Ma cosa c’è davvero dietro questo nuovo avvistamento?

Rosario fuori dal trono ancor prima di iniziare

La partecipazione di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è durata pochissimo: non ha nemmeno fatto in tempo a sedersi sull’ambita poltrona rossa. A bloccarlo è stata proprio una segnalazione clamorosa arrivata da Lucia Ilardo, sua ex compagna, che si è presentata in studio rivelando che i due si erano rivisti di recente e tra loro era "successo qualcosa".

Questa confessione ha portato alla rimozione immediata di Rosario dal programma, suscitando forti polemiche tra i fan e sul web.

Avvistati allo stesso evento, ma...

A riaccendere i riflettori su di loro è stata la notizia, rilanciata da Lorenzo Pugnaloni della loro presenza allo stesso evento di Philipp Plein. Da qui la domande dei fan: Rosario e Lucia sono tornati insieme?

La risposta, però, è chiara: no, non sono tornati insieme. Lo ha precisato lo stesso Pugnaloni attraverso le sue Instagram Stories, scrivendo: “Per chi mi chiede di loro. Non sono tornati insieme. Ieri sera erano entrambi all’evento di Plein ma con gruppi diversi. Lei è venuta molto dopo rispetto a lui”.

Nessun ritorno di fiamma… per ora

Se qualcuno aveva ipotizzato un riavvicinamento tra i due, sembra che le cose siano andate in modo molto diverso. Secondo quanto riportato, tra Rosario e Lucia non c’è alcun contatto attuale, né segnali che facciano pensare a un ripensamento. I due, anzi, appaiono sempre più distanti.