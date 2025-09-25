Lo scorso 20 settembre, Belén Rodriguez ha festeggiato il suo 41esimo compleanno con un party sobrio in famiglia al quale ha partecipato anche sua sorella Cecilia (con la quale si è a lungo vociferato di un allontanamento). Se la futura mamma era presente, in tanti hanno però notato l’assenza di suo marito, Ignazio Moser. A svelare alcuni retroscena è stato il settimanale Chi.

“Belen Rodriguez festeggia 41 anni e lo fa con le persone più importanti della sua vita: i suoi genitori, Gustavo e Veronica, i suoi fratelli, Jeremias e Cecilia, i suoi figli, Santiago e Luna Marì. E nessun altro. Perché Belen ha potuto sempre contare su di loro, anche nei momenti difficili. Gli amori passano, la famiglia resta".

E a proposito della crisi vissuta tra Belén e Cecilia: “È poi successo che Belen e Cecilia si sono allontanate. Colpa dei diversi stili di vita, colpa di terze persone? Può darsi. Ma l’assenza di Ignazio Moser a questo compleanno non è un indizio. Perché, come vediamo, si trattava di un pranzo in famiglia. E le due sorelle sono di nuovo insieme. Hanno lasciato passare l’estate, hanno trascorso le vacanze in luoghi diversi ma, tornate a Milano, e a pochi giorni dall’arrivo di Clara Isabel, si sono ritrovate. Ricostruendo un rapporto che è fra sorelle. Due sorelle diverse, ma unite. Riconoscenti l’una all’altra per esserci sempre state. E nessuno potrà cancellarlo”.

Per quanto riguarda Ignazio: “Gira voce che al centro della lontananza fra le sorelle ci sia qualcosa che lo riguarda. Di certo Ignazio ha sposato Cecilia, stanno formando una famiglia. […] Fra lui e Cecilia l’amore è nato quasi otto anni fa, nella Casa del Gf Vip. […] Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre. E Belen tiene e Cecilia. È la sorella maggiore, ed è chiaro che sia protettiva. Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno una cosa in comune: l’amore per Cecilia.

Nessuna ragione nascosta, quindi, dietro all’assenza di Ignazio, ma solamente un “pranzo in famiglia” tra Rodriguez. Nella stessa giornata, tra l’altro, proprio il futuro papà aveva pubblicato uno scatto sui social che lo ritraeva in Emilia Romagna mentre partecipava a un evento”.