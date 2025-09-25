Venerdì sera, Carlo Conti tornerà al timone di una nuova stagione di Tale e Quale Show, il celebre programma televisivo che ogni anno conquista il pubblico con imitazioni e trasformazioni sorprendenti. Ieri pomeriggio, presso gli Studi Dear, si è tenuta la conferenza stampa con tutto il cast dei concorrenti, durante la quale sono state svelate le prime imitazioni della prima puntata.

Un cast di concorrenti variegato e sfidante

Gli autori hanno deciso di partire col botto con imitazioni di star internazionali e italiane di grande successo, da Madonna a Lady Gaga, passando per Gaia fino al duo dell’estate formato da Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

Le parole di Carlo Conti

Intervistato dal settimanale Chi, Carlo Conti ha spiegato la filosofia dietro la scelta dei concorrenti: “A Tale e Quale ho avuto concorrenti famosi per il gossip, il mio obiettivo era quello di aiutarli a mostrare un altro lato. È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere. Anche in questa nuova edizione, che parte il 26 settembre, abbiamo concorrenti come Antonella Fiordelisi e le Donatella, che vedo spesso sulle riviste, e poi anche Pamela Petrarolo e Peppe Quintale, che hanno storie interessanti. A Tale e Quale, sempre con il sorriso, si scoprono doti e velleità che, magari, non si conoscevano”.

Le imitazioni della prima puntata

Ecco le prime trasformazioni ufficiali del cast: