Martedì 23 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha portato alla luce una vicenda molto particolare riguardante uno dei nuovi protagonisti maschili del parterre.

La presunta ubriacatura: la versione di Lollo Magazine

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, durante un’esterna, Federico Mastrostefano avrebbe alzato troppo il gomito. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso di una serata che prevedeva due appuntamenti per il cavaliere: un aperitivo e una cena con la nuova dama Francesca, seguiti da un incontro con Agnese De Pasquale.

Stando al blogger, Federico si sarebbe presentato all’appuntamento con Agnese leggermente brillo, al punto che la dama, infastidita, lo avrebbe mandato a casa, interrompendo l’esterna prima del previsto.

La smentita: la verità secondo FanPage

Questa notizia ha rapidamente fatto il giro del web, spingendo Fanpage a indagare per chiarire la situazione. A quanto pare, Federico Mastrostefano è in realtà astemio, ma quella sera avrebbe bevuto due calici di vino durante la cena con Francesca.

Il risultato? Una forte nausea che ha reso difficile il proseguimento della serata con Agnese. Secondo fonti vicine al programma, Federico avrebbe tardato l’incontro con Agnese per prolungare la cena con Francesca e, quando si è finalmente presentato, non si sentiva bene.

Durante l’incontro, Agnese avrebbe accusato Federico di aver bevuto troppo, ma lui ha spiegato la sua condizione di astemio e la nausea causata dai pochi calici consumati. La serata si è conclusa con un saluto cordiale e nessuna interruzione vera dell’esterna.

Conferme in studio: nessun alcol e nessun conflitto

In studio, la versione di Federico è stata confermata anche da Francesca, che ha ribadito come il cavaliere non fosse affatto ubriaco o brillo. L’impressione di Agnese, probabilmente delusa dall’andamento della serata, è stata interpretata come un fraintendimento.

Ospiti speciali e altri momenti della puntata

Durante la stessa registrazione, sono stati ospiti in studio Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, con il primo che ha festeggiato i suoi 95 anni.