Lunedì 29 settembre 2025 parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno festeggia 25 anni dalla sua prima storica apparizione sul piccolo schermo italiano. A guidare questa nuova avventura sarà Simona Ventura, per la prima volta al timone del reality più longevo della televisione italiana.

Un’edizione celebrativa, che si preannuncia ricca di novità e sorprese, in attesa del secondo appuntamento speciale a partire da gennaio: la nuova edizione del Grande Fratello Vip, affidata nuovamente ad Alfonso Signorini.

Programmazione: debutto il 29 settembre, ma niente raddoppio iniziale

Sebbene manchino ormai pochissimi giorni all’inizio del programma, non tutto è ancora pronto dietro le quinte. Stando a quanto rivelato da Affari Italiani, la prima settimana, solitamente scandita da un doppio appuntamento, vedrà invece una sola puntata, prevista lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5.

Nessun raddoppio del venerdì quindi, almeno per ora. I classici due appuntamenti settimanali arriveranno strada facendo, una volta sistemate le ultime questioni organizzative.

Perché niente puntata doppia?

Secondo indiscrezioni, la motivazione è tanto semplice quanto concreta: il cast non è ancora completo. Al momento, infatti, non ci sarebbero tutti i 17-20 concorrenti pronti per la presentazione ufficiale. Questo rende impossibile strutturare fin da subito una doppia puntata nella settimana di debutto.

Concorrenti NIP, ma davvero?

Questa edizione sarà composta esclusivamente da concorrenti NIP – ovvero non famosi. Tuttavia, in tempi di social media e notorietà digitale, il confine tra VIP e NIP è sempre più labile. Molti partecipanti potrebbero comunque vantare una certa visibilità online o sui media locali.

Durata e novità

Il Grande Fratello 2025 seguirà la tradizione con una durata di 100 giorni, che accompagnerà i telespettatori fino a fine anno.

Confermate anche alcune anticipazioni riguardanti il cast fisso del programma:

Ascanio Pacelli

Floriana Secondi

Cristina Plevani

Tutti e tre sono ex concorrenti iconici delle prime edizioni, a cui il pubblico è ancora molto affezionato. Una scelta nostalgica, che punta a rafforzare l’effetto revival di quest’edizione speciale.

Appuntamento quindi a lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Il Grande Fratello è pronto a riaprire la sua porta rossa, con 100 giorni di emozioni, strategie e colpi di scena