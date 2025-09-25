Da quando ha conquistato l’attenzione del pubblico sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2016, Giulia Salemi ha fatto tanta strada, sia sul piano personale che professionale. Oggi, dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2021, è diventata madre del piccolo Kian e questa nuova esperienza sta trasformando profondamente la sua vita.

Una nuova consapevolezza: più riservatezza e protezione per la famiglia

In una toccante lettera inviata al settimanale Chi, Giulia Salemi ha ripercorso le tappe principali della sua carriera e ha condiviso alcune riflessioni sul presente. Il suo sogno rimane quello di diventare una conduttrice a tempo pieno, ma nel frattempo continua a lavorare come influencer.

Tuttavia, ha scelto di cambiare approccio ai social, diventati spesso un luogo difficile da gestire per chi, come lei, vuole proteggere la propria sfera privata. Proprio per questo motivo, ha deciso di non mostrare il figlio Kian sui social: "Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino, è una scelta che abbiamo condiviso", ha dichiarato, parlando anche per il compagno Pierpaolo Petrelli, conosciuto proprio durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip.

Una famiglia unita e sogni da realizzare

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli procede a gonfie vele. Il legame si è rafforzato con la nascita di Kian, lo scorso gennaio, ma questo non ha fermato i loro sogni professionali. Anzi, entrambi si impegnano a sostenersi a vicenda affinché nessuno debba mettere da parte le proprie aspirazioni: "Io racconto sporadicamente qualcosa di lui, sono molto protettiva. Allo stesso tempo, io e Pierpaolo vogliamo andare avanti con il nostro lavoro, sostenendoci affinché nessuno debba sacrificare il proprio sogno",

ha aggiunto Giulia, spiegando la loro scelta di tenere il piccolo lontano dai riflettori.

Il futuro: una carriera televisiva tutta da costruire

Attualmente, Giulia Salemi è impegnata nella co-conduzione di The Cage sul canale NOVE, accanto ad Amadeus. Un’opportunità importante, che la influencer considera un passo fondamentale per affermarsi nel mondo della televisione: "È un progetto in cui intendo investire tutta me stessa",

ha detto, determinata a conquistare finalmente lo spazio che sogna da tempo come conduttrice.