Dopo mesi di casting e indiscrezioni, è finalmente ufficiale: Amici di Maria De Filippi torna con la sua venticinquesima edizione, e oggi è stata registrata la prima puntata negli studi Elios di Roma. La puntata, che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5, ha svelato i volti dei 18 nuovi allievi che formeranno la classe 2025 del talent show.

Le anticipazioni di SuperGuidaTV

La registrazione è stata impreziosita da numerosi ospiti, tra cui:

, che tornerà presto su Rai 2 con , Simona Ventura, che ha ricordato il suo debutto al Grande Fratello.

A fare un incoraggiamento speciale alla nuova classe è tornato anche il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, che ha portato in studio la coppa conquistata a maggio. Momento emozionante anche per il ritorno di una delle professoresse storiche più amate, Veronica Peparini, introdotta da un filmato celebrativo.

I 18 allievi di Amici 25: ecco tutti i nomi

Ecco chi sono i ragazzi che, almeno per ora, sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 18 banchi disponibili nella scuola.