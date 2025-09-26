Dopo mesi di casting e indiscrezioni, è finalmente ufficiale: Amici di Maria De Filippi torna con la sua venticinquesima edizione, e oggi è stata registrata la prima puntata negli studi Elios di Roma. La puntata, che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5, ha svelato i volti dei 18 nuovi allievi che formeranno la classe 2025 del talent show.
Le anticipazioni di SuperGuidaTV
La registrazione è stata impreziosita da numerosi ospiti, tra cui:
- Irama, che ha presentato il suo nuovo singolo,
- Stash, frontman dei The Kolors,
- Giuseppe Giofrè, reduce dal tour mondiale con Jennifer Lopez,
- Geppi Cucciari, con uno dei suoi monologhi ironici,
- Francesca Fagnani, che tornerà presto su Rai 2 con Belve,
- Simona Ventura, che ha ricordato il suo debutto al Grande Fratello.
A fare un incoraggiamento speciale alla nuova classe è tornato anche il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, che ha portato in studio la coppa conquistata a maggio. Momento emozionante anche per il ritorno di una delle professoresse storiche più amate, Veronica Peparini, introdotta da un filmato celebrativo.
I 18 allievi di Amici 25: ecco tutti i nomi
Ecco chi sono i ragazzi che, almeno per ora, sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 18 banchi disponibili nella scuola.
- Alessio Di Ponzio – Ballerino, ex allievo della scorsa edizione, fermato da un infortunio. Ha ottenuto il banco quasi alla fine della puntata.
- Michelle Cavallaro – Ex protagonista de Il Collegio, ha presentato un suo inedito intitolato "GIPSY".
- Riccardo Stimolo – Cantante, ha interpretato due volte “Ci vorrebbe il mare”. Pubblico in piedi, e Rudy Zerbi lo ha subito voluto in squadra.
- Valentina – Ha cantato “The Climb” di Miley Cyrus ed è stata la seconda ad esibirsi, ottenendo subito la maglia.
- Emiliano – Il più giovane della classe. È stato il primo ad esibirsi e ha ricevuto 3 sì.
- Pierpaolo – Cantante (dettagli ancora scarsi sulla sua esibizione).
- Maria Rosaria Dalmonte – Ballerina latinista proveniente da Napoli.
- Michele – Ha cantato accompagnandosi con il violoncello.
- Penelope – Ha presentato sia una cover che un inedito. Zerbi l’ha voluta nella sua squadra. Si è commossa durante l’esibizione.
- Flavia Buoncristiani – Ultima a cantare. È stata presa solo da Anna Pettinelli, dettaglio che potrebbe generare tensioni con gli altri professori.
- Plasma – Cantante molto atteso, il cui nome era già trapelato dai rumor.
- Gabriele Gard – Cantante (poche informazioni finora).
- Francesco Saias – Cantante.