Una delle coppie più seguite e amate dell’ultima edizione del Grande Fratello è sicuramente quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. La loro storia, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha attraversato momenti turbolenti, fino a diventare un legame solido e duraturo.

Dall’incontro al quadrilatero amoroso

La storia tra Helena e Javier è iniziata tra sguardi e tensioni, complicata da un quadrilatero amoroso che li ha visti coinvolti rispettivamente con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nonostante le difficoltà, i due sono riusciti a superare i momenti complicati e a unirsi definitivamente.

Il bacio in finale e le parole d’amore

Durante la finale del reality, Javier è tornato nella Casa per riabbracciare Helena, regalando un momento molto emozionante culminato con un bacio appassionato. Le sue parole d’amore hanno commosso tutti: “Non permetterò mai più a nessuno di alzarti la voce, non succederà mai più fuori. Ti amo tantissimo, ti pensavo tutti i giorni. Possiamo anche non vincere il Grande Fratello, ma abbiamo vinto noi, hai vinto tu”.

L’intervista a "Verissimo" e la smentita della crisi

In un’intervista a Verissimo, la coppia ha parlato del loro rapporto fuori dalla Casa. Javier ha confessato: “Per me è stato un processo lungo. Consegnarmi così a una donna mi faceva paura. Sono sempre stato molto ermetico, ma ora capisco che sono sempre stato innamorato di lei”.

Helena ha descritto Javier come il suo sorriso nella Casa, sottolineando la sua lealtà, determinazione e protezione. Entrambi sognano una famiglia: “Quando abbiamo parlato dei nostri sogni personali, tutti e due abbiamo detto di sognare dei figli”.

Le voci di crisi che avevano minato la loro relazione a inizio estate sono state prontamente smentite da Helena sui social: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato”.

La convivenza a Terni e il misterioso annuncio

Ad oggi, Helena e Javier convivono a Terni, dove lui giocherà la stagione di Serie A3 con il Terni Volley Academy. Ieri sera hanno partecipato al Galà per i trent’anni del settimanale Chi, rivelando tramite i canali social della rivista che presto ci sarà un grande annuncio.

Rimane la domanda: sarà un matrimonio o l’arrivo di un bebè? Non resta che attendere per scoprirlo.