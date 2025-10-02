Dopo quasi due anni di assenza dal piccolo schermo, Edoardo Tavassi è tornato in televisione. Dal 20 settembre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è l’inviato speciale di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda il sabato pomeriggio su Rai 1.

Nel suo nuovo ruolo, Tavassi girerà l’Italia raccogliendo le opinioni del pubblico su temi caldi, mantenendo un tono irriverente e spontaneo, molto simile a quello che utilizza sui suoi canali social.

L’intervista a Casa Lollo

Edoardo Tavassi è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, il format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni. Durante la chiacchierata, ha parlato anche della sua vita privata e della sua storia d’amore con Micol Incorvaia, nata proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

L’ex gieffino ha annunciato che presto lui e Micol Incorvaia si sposeranno e che desiderano costruire una famiglia: “Ci sposeremo, sempre se non succede qualcosa, dovremmo in teoria sposarci. Il progetto è quello di riuscire a creare una sicurezza economica per far sì di vivere bene noi, sposarci e poi fare dei figli”.