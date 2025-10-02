A pochi giorni dalla rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anche la coppia formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ha ufficializzato la fine della loro relazione. Dopo otto mesi insieme, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram di essere tornata single: “Il cuore di guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile... La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva... I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre”.

Anche Ciro Solimeno ha condiviso il post e ha ringraziato chi li ha sostenuti in questo momento difficile, definendo l’affetto ricevuto “un abbraccio silenzioso ma potente”.

I rumor: il ruolo di Gianmarco Steri

Nelle ore successive alla rottura, molti fan di Uomini e Donne hanno cominciato a ipotizzare che dietro la fine della storia tra Martina e Ciro ci fosse un possibile riavvicinamento tra Martina e il suo ex corteggiatore e poi tronista, Gianmarco Steri. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha riportato fonti secondo cui: “L’ipotetica lite tra i due sarebbe scaturita dal fatto che lui non sapeva che Martina avrebbe incontrato Gianmarco. Una fonte vicina a Martina ha detto che le cose non andavano bene già prima, ma che durante un evento in cui sono stati visti insieme si sono baciati, e ora a distanza di giorni hanno annunciato la fine della loro storia”.

Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato i contatti tra Martina e Gianmarco tramite amici comuni, insinuando che questo potrebbe essere stato il motivo delle rotture di entrambe le coppie.