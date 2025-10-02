Grazia Kendi, nuova concorrente del Grande Fratello targato Simona Ventura, si è messa subito “a lavoro” fin dal primo giorno. Dopo aver litigato con mezza casa per una questione di cipolle, la venticinquenne originaria di Grosseto ha regalato al pubblico uno dei primi veri momenti iconici di questa edizione: uno sclero notturno destinato a diventare virale.

"Il primo cuscino che vola!" – La sfuriata che è già cult

Tutto è nato da una notte agitata in cui, a causa degli schiamazzi dei coinquilini, Grazia non riusciva a dormire. A un certo punto è esplosa: "Ve lo sto giurando, se vola un cuscino ve lo infilo in bocca e ve lo faccio uscire dall’altra parte! Se non mi fate dormire divento una pazza adesso. Ho sonno e dovete avere rispetto delle persone che si devono riposare perché alle 4 di pomeriggio sembriamo degli zombie!".

E ancora: "Non posso andare a dormire sul divano con la luce perché qua dovete fare i deficienti fino alle 8 di mattina. E ora basta! Dormite! Il primo cuscino che vola ancora! Mi dovete fare dormire perché divento nervosa. Va bene? Sono 24 ore che non dormo! I bambini delle elementari alle 8 di mattina! Bambini! Bambini!".

Il gossip su Grazia Kendi e Raul Dumitras

Mentre nella Casa esplodono drammi da dormitorio, fuori cresce il gossip sulla vita sentimentale di Grazia. A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip: "Sembrerebbe che Grazia Kendi, la venticinquenne originaria di Grosseto, non abbia il cuore libero. Chi sarebbe il fortunato? Raul Dumitras, volto di Temptation Island, che partecipò con la sua allora fidanzata, Martina De Ioannon".