Lunedì sera ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show in onda su Canale 5, quest’anno condotto da Simona Ventura. Durante la diretta inaugurale, il pubblico ha conosciuto i primi 13 concorrenti che animeranno la Casa nei prossimi mesi.

Tra le nuove entrate, a colpire fin da subito è stata Giulia Soponariu, una giovane studentessa e modella che ha emozionato il pubblico con una rivelazione scioccante: da bambina è stata vittima di un rapimento.

La frase choc: "Sembro una down"

Tuttavia, il nome di Giulia è tornato alla ribalta nelle ultime ore per motivi molto diversi. Durante una conversazione in cucina con alcuni coinquilini, la concorrente si è lasciata andare a una frase ritenuta gravemente offensiva: “Ma io sembro una down, ma guarda me”. L’espressione, usata in senso dispregiativo, ha fatto immediatamente il giro del web, dove migliaia di utenti hanno condannato le parole della gieffina, ritenendole offensive nei confronti delle persone con sindrome di Down.

Il web insorge: richiesta di squalifica

Il video è diventato virale in poche ore, con commenti indignati che hanno invaso X (ex Twitter), Instagram e TikTok. In molti chiedono a gran voce provvedimenti disciplinari, arrivando persino a invocare la squalifica immediata di Giulia.

Sui social si leggono frasi come:

“Inaccettabile, fuori subito”

“Come può una ragazza così giovane usare termini tanto offensivi?”

“Serve un segnale forte dalla produzione”

Battuta sui napoletani: altra polemica

Come se non bastasse, Giulia Soponariu è finita al centro di una seconda polemica. Parlando con il coinquilino Giulio Carotenuto, che scherzava sull'avere un certificato medico per indossare gli occhiali da sole, Giulia ha replicato con una frase che molti hanno ritenuto carica di pregiudizi territoriali: “Potresti esserti fatto fare un certificato falso, tu sei napoletano!”.

L’uscita ha fatto infuriare una parte del pubblico, che ha visto in quelle parole uno stereotipo negativo contro i cittadini napoletani. Anche in questo caso, i social hanno reagito duramente.

Giulia inciampa di nuovo

Questa mattina, Giulia è inciampata nuovamente in una frase controversa. Mentre si trovava nella zona beauty della Casa, ha ripetuto la parola “down” riferendosi a sé stessa. A quel punto è intervenuta Grazia Kendi, che le ha detto chiaramente: “Non usare quella parola”.

Le possibili conseguenze

Al momento, la produzione del Grande Fratello e Simona Ventura non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né preso provvedimenti visibili. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l’argomento potrebbe essere affrontato durante la prossima puntata in diretta.

Vista l’ondata di indignazione, è possibile che vengano presi uno o più dei seguenti provvedimenti:

Richiamo ufficiale in diretta

Nomina d’ufficio

Sanzione disciplinare

Squalifica (in caso di reiterazione o mancanza di scuse pubbliche)

Chi è Giulia Soponariu

Giulia, 19 anni (quasi 20), è originaria di Torino e studia Economia e Statistica all’Università. Ha un passato come modella e ha partecipato a concorsi di bellezza. La sua storia personale è segnata da un evento traumatico: il rapimento da parte di una persona vicina alla sua famiglia durante l'infanzia, come lei stessa ha raccontato nella prima puntata.