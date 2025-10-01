Le prime giornate all’interno della Casa del Grande Fratello, versione targata Simona Ventura, iniziano a movimentarsi tra confessioni personali e gossip già esplosivi. Protagonista di queste chiacchiere è Grazia Kendi, la venticinquenne originaria di Grosseto, che ha raccontato ai coinquilini alcuni dettagli della sua vita sentimentale… ma non tutto sembrerebbe tornare.

Il racconto nella Casa

Durante una conversazione con Simone De Bianchi e Francesco Rana, Grazia si è aperta sul suo recente passato amoroso: “Ci siamo lasciati sei mesi fa, è un argomento doloroso. Io ero davvero innamoratissima e sognavo di avere un figlio biondo con lui”.

Una relazione importante, durata tre anni, che pare aver lasciato il segno. Ma non è finita qui. La concorrente ha anche parlato di un altro ex fidanzato, questa volta pugliese, conosciuto a Malta mentre lavoravano nello stesso ristorante. I due sarebbero arrivati persino alla convivenza, prima di lasciarsi "di comune accordo".

Insomma, chiacchiere che sembrano far emergere l’immagine di una giovane donna romantica, ancora segnata dalle sue esperienze passate.

Il gossip lanciato da Gabriele Parpiglia

Ma fuori dalla Casa, le cose sembrano molto diverse. A gettare ombra sul racconto di Grazia Kendi è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter Chicchi di Gossip ha rivelato un retroscena interessante: “Sembrerebbe che Grazia Kendi […] non abbia il cuore libero”.

Secondo le fonti di Parpiglia, infatti, Grazia sarebbe attualmente fidanzata con Raul Dumitras, volto noto di Temptation Island, dove partecipò con la sua ex fidanzata Martina De Ioannon.

La domanda, ora, sorge spontanea: Grazia ha nascosto questa relazione agli autori del programma? Oppure si è trattato solo di un flirt passeggero, senza reale significato?

Chi è Grazia Kendi?

Nella sua scheda ufficiale di presentazione, Grazia Kendi si definisce una ragazza: “Piena di vitalità, dotata di un’ironia travolgente e di una straordinaria capacità di adattarsi a ogni contesto”.

Dopo il diploma, ha scelto di lavorare stagionalmente in Italia e all’estero per raggiungere la propria indipendenza. Attualmente è impegnata in uno stabilimento balneare a Orbetello, dove si occupa di organizzazione eventi e feste.

Viene da una famiglia segnata dalla separazione dei genitori avvenuta 15 anni fa. Oggi ha ricostruito un rapporto solido con la madre, mentre quello con il padre resta più delicato. È molto legata alla sorella minore, che considera un motivo d’orgoglio.

“Sono nata per questa esperienza!”, ha dichiarato con entusiasmo prima di entrare nella Casa.