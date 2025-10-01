Lunedì sera ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show in onda su Canale 5, quest’anno condotto da Simona Ventura. Durante la diretta inaugurale, il pubblico ha conosciuto i primi 13 concorrenti che animeranno la Casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi.

Tra le nuove entrate spicca il nome di Giulia Soponariu, giovane concorrente che ha subito attirato l’attenzione del pubblico per un momento toccante: pochi minuti dopo il suo ingresso nella Casa, Giulia ha raccontato di essere stata vittima di un rapimento da bambina, rivelazione che ha suscitato forte emozione tra i telespettatori (ve ne abbiamo parlato QUI).

Tuttavia, nelle ultime ore il nome della Soponariu è tornato al centro del dibattito — questa volta non per motivi personali, ma per alcune frasi infelici che hanno sollevato un’ondata di indignazione sui social.

La frase che ha scatenato il web

Durante una conversazione in cucina con alcuni coinquilini, Giulia si sarebbe definita usando il termine “down” in senso dispregiativo, scatenando la pronta reazione del pubblico del web. Il video della frase è diventato virale in poche ore, con centinaia di utenti che hanno chiesto a gran voce l’intervento della produzione e della stessa Simona Ventura, invocando provvedimenti disciplinari.

Battuta sui napoletani: nuova polemica in arrivo

Come se non bastasse, alcuni spettatori attenti hanno segnalato un’altra uscita della giovane concorrente che ha fatto storcere il naso a molti. Parlando con il coinquilino Giulio Carotenuto, il quale indossava occhiali da sole e aveva ironizzato dicendo di avere un certificato medico, Giulia avrebbe esclamato:

“Potresti esserti fatto fare un certificato falso, tu sei napoletano!”

La frase, secondo molti, sarebbe carica di pregiudizi territoriali e stereotipi negativi nei confronti dei napoletani, alimentando una polemica già accesa. Anche in questo caso, gli utenti si sono riversati sui social chiedendo chiarimenti e interventi dalla produzione.

La risposta della produzione e di Simona Ventura

Al momento, né la produzione del Grande Fratello né la conduttrice Simona Ventura hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito agli episodi. Tuttavia, la pressione mediatica sta crescendo, e in molti si aspettano che l’argomento venga affrontato già nella prossima puntata in diretta.