Brando Ephrikian è tornato a parlare della fine della sua relazione con Raffaella Scuotto, nata durante l’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. Ospite di Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista ha condiviso le sue emozioni a distanza di alcuni mesi dalla rottura.

“Che effetto mi farebbe se lei dovesse fidanzarsi? In tutta onestà sicuramente mi farebbe male, sarei ipocrita a dire il contrario. Comunque ci siamo lasciati da poco ed è una persona con cui ho condiviso quasi un anno e mezzo… E quindi sarebbe ipocrita dire ‘No, non mi tocca’. Sicuramente non mi strapperei i capelli, non sono il tipo di persona che obbliga un’altra a stare con me, quindi se le cose sono andate così è perché dovevano andare così”.

Le voci su un flirt con Federico Nicotera

Nei giorni scorsi, il web si era acceso per una segnalazione: Raffaella Scuotto sarebbe stata ripresa mentre guardava qualcuno con uno “sguardo sognante”. In molti hanno subito collegato il gesto a Federico Nicotera, ex tronista che aveva scelto Carola Carpanelli durante il suo percorso, salvo poi chiudere la relazione e iniziare una frequentazione con Isobel Kinnear, ex allieva di Amici.

La fanbase ha immediatamente iniziato a ipotizzare un possibile flirt tra Raffaella e Federico, ma la diretta interessata ha voluto chiarire la situazione.

La smentita di Raffaella Scuotto

Attraverso alcune storie Instagram, Raffaella ha voluto dire basta ai rumors: “Sfatiamo questo mito di me e Federico. Non so per quale strano motivo voi pensiate che io e Federico abbiamo qualcosa, abbiamo avuto qualcosa, potremmo avere qualcosa. Io non lo so perché voi accostiate il mio nome a quello di Federico in modo sentimentale”.

La Scuotto ha poi precisato di averlo incontrato solo una volta a Roma, in un locale, insieme a Lavinia Mauro: “L’ho incontrato una sera in un locale, punto. Non so nient’altro della sua vita, abbiamo chiacchierato dieci minuti perché è amico di Lavinia”.

Infine, un appello diretto ai fan: “Per favore lasciate stare questo ragazzo, lo mettete nelle mie situazioni a questo ragazzo che non c’entra niente. Continuate a darmi 300mila fidanzati, va bene, ma lasciate stare questo ragazzo”.

La reazione di Federico Nicotera

Anche Federico Nicotera ha deciso di intervenire, scegliendo l’ironia. Ha infatti ricondiviso le parole di Raffaella scrivendo: “Dopo questa verità, che altro si inventeranno?”.