Tra i nuovi volti della nuova edizione del Grande Fratello 2025 c’è anche Benedetta Stocchi, 23 anni, nata il 14 dicembre 2001 e cresciuta a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani. Il suo ingresso nella Casa è stato ufficializzato in diretta durante la prima puntata del 29 settembre: un debutto spumeggiante, segnato da un sorriso aperto e un’ironia tagliente.

Una confessione che ha fatto discutere

A poche ore dal suo ingresso, Benedetta si è già fatta notare. Durante una chiacchierata notturna con la coinquilina Donatella Mercoledisanti, ha sorpreso i telespettatori con una dichiarazione insolita: “Io mi lavo una volta al mese, il resto dei giorni mi lavo a pezzi!” Poco dopo, ha precisato con una risata: “Stavo scherzando”.

Indipendente e solare

Nonostante la giovane età, Benedetta Stocchi ha già scelto l’indipendenza: vive da sola e si mantiene con un lavoro a tempo pieno, sei giorni su sette, dietro il bancone della norcineria di famiglia. Un’attività che ama profondamente, più ancora della moda, sua altra grande passione.

“Mi diverto di più a tagliare i salumi”, ha dichiarato. L’ambiente della bottega, il contatto con le persone e l’energia quotidiana sono la sua vera dimensione. Per questo, in paese la chiamano affettuosamente “la norcina più bella d’Italia”. E non mancano le voci che le attribuiscono anche un certo fascino da “spaccacuori”.

Miss Nemi e un annuncio inaspettato

Nel 2017 è stata eletta Miss Nemi, partecipando a concorsi locali che l’hanno vista brillare per personalità e presenza scenica. La notizia della sua partecipazione al reality è arrivata in modo spettacolare: Simona Ventura è entrata a sorpresa nella salumeria di Nemi per annunciarle che sarebbe diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Tra grida di gioia e salti di felicità dietro il bancone, Benedetta ha accettato la sfida, salendo poi in passerella dove si è sottoposta anche al gioco delle “tentazioni”, proposto dalla conduttrice. Ora resta da vedere: resterà fedele alle sue certezze o si lascerà travolgere dalle dinamiche della Casa?

Presenza social in crescita

Sul suo profilo Instagram @stocchi_benedetta, Benedetta conta attualmente poco più di 2.000 follower. Il suo feed è un mix di scatti di vita quotidiana, immagini di lavoro in norcineria e qualche incursione nel mondo fashion.