A poco più di 24 ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello sembra già essere nata la prima coppia. La salumiera Benedetta Stocchi e il dentista Giulio Carotenuto hanno trascorso le prime 24 ore sempre insieme: coccole, grattini e lunghe chiacchierate sotto le coperte. Un’intesa che però ha subito insospettito coinquilini e pubblico social.

I dubbi dei gieffini

Il primo a sollevare qualche perplessità è stato Jonas Pepe, che non ha usato mezzi termini: “Io non vedo molta trasparenza, è stato tutto così veloce. Vedo comportamenti un po’ subdoli. Anche questa cosa di iniziare subito con l’avvicinamento, questo contatto immediato. Io la vedo come strategia per simulare una scintilla”.

A fargli eco ci ha pensato Simone De Bianchi, secondo cui l’improvviso avvicinamento potrebbe essere una mossa per guadagnarsi clip e attenzione in puntata: “Sicuramente fuori ne stanno già parlando. Lunedì certamente parleranno in puntata di questa ipotetica relazione. Non so, potrebbe essere strategia. Io però non sono entrato qui con lo scopo di baciarmi tutte le donne della casa, poi se capita ok, ma deve essere una cosa vera e non studiata”.

Jonas contro Giulio: “Sei calcolatore”

Dopo averne discusso con Simone, Jonas ha deciso di affrontare direttamente Giulio. Il confronto è stato chiaro e diretto: “A me hai dato l’idea di essere calcolatore. Hai delle idee ben precise, come se già da casa tua fossi partito con dei piani. Mi dai l’idea di essere uno a cui piace stare al centro dell’attenzione, questo come molti di noi che siamo qui, ma devo ancora capirti meglio”.