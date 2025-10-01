Dopo sei anni ininterrotti di conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Un cambio di passo che arriva dopo un lungo e intenso periodo di lavoro, durante il quale ha condotto ben sei edizioni consecutive del reality, con due prime serate a settimana e dirette da quattro ore ciascuna. Ora, per la prima volta, Signorini guarda il programma dal divano di casa, tifando per la nuova conduttrice, Simona Ventura.

"Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda," racconta Signorini in un'intervista al Corriere della Sera, "e Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità".

Nonostante la distanza dagli studi, non c'è spazio per il rancore. Anzi, l'ex conduttore si dice felice della nuova edizione e pronto, eventualmente, a tornare: "Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza".

Tra i cambiamenti che Signorini rivendica con orgoglio c’è un rinnovato interesse per le storie personali dei concorrenti: "Mi è venuta la curiosità di conoscere di più la vita di questi ragazzi, e si è rivelata una cifra connotativa dell’ultimo ciclo del Grande Fratello".

E aggiunge con forza: “Sono stato io a volere a tutti i costi Giovanni Ciacci. Era scandaloso che un sieropositivo, per regolamento Endemol, non potesse partecipare ai reality. È stato incredibile dover informare il pubblico che la sua presenza non era pericolosa per gli altri concorrenti”.

Una nuova fase tra scrittura, lirica e amore

Lontano dalle telecamere, Alfonso Signorini non è certo inattivo. Anzi, si sta dedicando con entusiasmo ai progetti che ama di più: ha appena concluso il suo primo romanzo, atteso in libreria prima di Natale, ed è al lavoro sulla regia della "Bohème" all'Arena di Verona. Continua inoltre a ricoprire il ruolo di direttore editoriale di Chi, la storica rivista di gossip che quest’anno ha festeggiato i suoi trent’anni.

Un mondo, quello del gossip, che secondo Signorini è stato profondamente trasformato dai social: “Il mondo dei social è stato alla base della crisi dell’editoria. Le star si autogestiscono, bruciando le notizie. E le tematiche non sono più scelte dalle testate, ma dai trend online”

Nozze in vista con Paolino Galimberti

In questo momento più lento e riflessivo, Alfonso Signorini guarda con serenità alla sua vita privata. Dopo sei anni, come li definisce lui, "matti e disperatissimi" – citando Leopardi – ora ha ritrovato un nuovo equilibrio insieme al suo compagno, Paolino Galimberti.

“Io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme. Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.