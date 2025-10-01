Continuano a trapelare online indiscrezioni sull’attesissimo Grande Fratello Super Vip, il nuovo spin-off del celebre reality che, salvo cambi di rotta, dovrebbe partire a gennaio con la conduzione di Alfonso Signorini. Tuttavia, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera (clicca QUI per leggerla), quest’ultimo ha dichiarato di “essere stanco di fare il Grande Fratello” Un’edizione che si preannuncia esclusiva e di altissimo livello, con una durata prevista di 100 giorni, proprio come quella attualmente in onda con Simona Ventura al timone.

Pier Silvio Berlusconi alza l’asticella: solo veri “super vip”

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: per far partire il progetto serve un cast all’altezza. Niente “riempitivi”, ma volti noti, credibili e fortemente riconoscibili dal pubblico italiano. La produzione, quindi, è al lavoro per tentare il tutto per tutto, contattando in maniera diretta alcuni personaggi noti. L’obiettivo? Creare un’edizione Gold, come l’ha definita la macchina produttiva, che sia davvero memorabile.

Davide Maggio lancia l’hype: “Ho urlato quando ho saputo i nomi”

Durante una recente diretta Instagram, il giornalista Davide Maggio ha confermato l’esistenza del progetto, lasciandosi andare a un commento piuttosto eloquente: “Il Grande Fratello Super Vip si farà. Ho anche saputo i nomi dei provinati fino ad oggi e ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba”. Tuttavia, Maggio ha scelto di non rivelare pubblicamente questi nomi – né in diretta, né in privato. La curiosità resta altissima.

Gabriele Parpiglia spoilera tre nomi: “Spero non siano quelli bomba…”

Chi, invece, ha fatto qualche nome è stato Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter Chicchi di Gossip, in cui ha rivelato i primi tre presunti contatti diretti di Alfonso Signorini:

Federica Pellegrini – definita come “sovraesposta”, vista di recente a Ballando con le Stelle e nella giuria di Italia’s Got Talent.

– definita come “sovraesposta”, vista di recente a Ballando con le Stelle e nella giuria di Italia’s Got Talent. Aida Yespica – la “vista e rivista”, con all’attivo già quattro reality : due edizioni de L’Isola dei Famosi, una di Supervivientes e una del Grande Fratello Vip.

– la “vista e rivista”, con all’attivo già : due edizioni de L’Isola dei Famosi, una di Supervivientes e una del Grande Fratello Vip. Matteo Cambi – l’“ex dimenticato”, imprenditore noto al pubblico per le sue apparizioni passate, tra cui la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Parpiglia ha commentato con una punta di scetticismo: “Spero sinceramente che non siano questi i nomi per cui Davide Maggio ha urlato…”.

Solo telefonate, nessuna data ufficiale

Attualmente, secondo quanto riportato nella stessa rubrica di Parpiglia, ci sarebbero solo telefonate esplorative da parte di Signorini, senza alcuna redazione attiva, né provini ufficiali, né tantomeno una data certa di partenza.