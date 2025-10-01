In una lunga intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini si confessa senza filtri. Dopo sei anni alla guida del Grande Fratello, il conduttore ammette di essere stanco, ma anche orgoglioso del lavoro svolto. Nel racconto emerge anche un lato molto personale: la sua storia d’amore con il compagno Paolo Galimberti, con cui presto celebrerà il matrimonio.

Addio al Grande Fratello?

Signorini rivela di aver manifestato la sua stanchezza all’azienda e accetta con serenità il passaggio di consegne a Simona Ventura, che ha guardato con curiosità la prima puntata condotta dalla sua amica.

“Per sei anni ho condotto due Prime Time di quattro ore ciascuno, facendo il pendolare e dormendo poche ore – racconta -. È stato un impegno impressionante”.

L’impronta del Grande Fratello

Il conduttore è orgoglioso di aver trasformato il programma da puro intrattenimento a spazio per storie vere e temi sociali. Un esempio importante è stato il coraggio di far partecipare Giovanni Ciacci, sieropositivo, sfidando il regolamento e le paure infondate del pubblico.

Anche la presenza di Manuel Bortuzzo, atleta disabile, ha rappresentato una svolta verso una televisione più inclusiva.

Il gossip ai tempi dei social

Da direttore editoriale di Chi, Signorini riflette sul cambiamento del mondo del gossip: “I social hanno complicato il nostro lavoro – spiega -, le star si autogestiscono, ma spesso diffondono fake news. Il nostro compito è diventato più difficile”.

La carriera e i nuovi progetti

Oltre alla televisione, Signorini è attivo nel mondo della lirica, dirigendo opere come Turandot e Tosca, e sarà all’Arena di Verona con La Bohème.

A breve uscirà anche il suo primo romanzo, una storia d’amore ispirata alla Traviata, intitolata provvisoriamente Amami quant’io t’amo.

L’amore con Paolo Galimberti

Dall’intervista emerge una bella pagina personale: dopo anni difficili, Signorini e il compagno Paolo Galimberti si sono ritrovati e ora progettano il matrimonio. “Abbiamo passato molto tempo insieme, e durante uno dei nostri viaggi abbiamo deciso: perché non sposarci? Speriamo di festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.