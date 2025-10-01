Sono passate meno di 48 ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma il clima nella Casa è già diventato teso e conflittuale. A innescare la miccia è stato Matteo Azzali, ex pugile e uno dei concorrenti meno giovani di questa edizione, che sembra avere difficoltà a integrarsi con il gruppo.

Difficoltà d'integrazione per Matteo Azzali

Durante le prime 24 ore di convivenza, Matteo Azzali ha mostrato segnali di malessere. Il suo carattere riflessivo e il desiderio di lanciare un messaggio educativo sembrano mal conciliarsi con l’atteggiamento spensierato e goliardico del resto del gruppo, composto prevalentemente da ragazzi molto più giovani.

“Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero – ha confidato a Francesco Rana –. Io sono venuto qui solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani”.

La minaccia di abbandono

Il malumore di Matteo si è trasformato in un vero e proprio sfogo, arrivato a minacciare il ritiro: “Io non sono venuto qui a fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota. Sono venuto qui per dare un esempio. Se domani mi dicono che posso uscire, io vado. Non è un problema per me”.

Parole forti che non sono passate inosservate. Gli altri concorrenti hanno reagito con fastidio, soprattutto quando le dichiarazioni sono sembrate giudizi critici nei confronti del gruppo.

Scontro acceso in cucina con Anita Mazzotta

Questa mattina, la tensione è esplosa in cucina. A prendere la parola con decisione è stata Anita Mazzotta, che ha voluto rispondere apertamente alle dichiarazioni di Azzali: “Dire ‘bestie’ e ‘pagliacciate’ non mi sembra corretto come termine. Tutti noi abbiamo un passato, e io sono venuta qua per divertirmi… Le parole che hai usato non sono state corrette”.

La replica di Matteo Azzali

Matteo ha subito ribattuto, cercando di chiarire il suo punto di vista: “Non focalizzarti su due parole che ho detto. Io non ho puntato il dito verso nessuno. Ho detto che io non voglio comportarmi come una bestia e fare pagliacciate. Non ho mai giudicato nessuno nella vita, figurati se inizio adesso”.

"Sono una guida per molti ragazzi"

Più tardi, Azzali ha ribadito le sue intenzioni anche in un confronto con Domenico D’Alterio, spiegando: “Io per tanti ragazzi sono una guida, quindi non voglio e non posso permettermi di fare determinate cose”.